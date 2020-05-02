Пять хороших способов защитить квартиру от взлома и кражи (грабителям не понравится)

Домушники уже присматривают квартиры тех, кто планирует самоизолироваться на дачах, поэтому ниже — небольшой ликбез о том, как защитить квартиру и ценности в ней. И, кстати, есть способы и помимо охранной системы. Главное правило тут такое: из двух примерно одинаковых квартир воры выберут ту, что меньше защищена.
Дверь должна быть тяжёлой
Дверь — главный рубеж вашей квартиры, поэтому она должна быть прочной. Двери из дерева или тонкого металла вскрывают даже без взлома замка: иной раз достаточно консервного ножа. Поэтому дверь должна быть из толстого стального листа с противосъёмными штырями на торцах: они не дают вытащить дверь при спиливании петель. А вокруг личинки замка по уму ставится специальная накладка из сверхпрочной стали.
Вы скажете, что вскрыть можно любую дверь, и это верно. Вопрос в том, насколько долгим и шумным будет процесс. Добротная дверь так затягивает дело, что ваша квартира не будет в приоритете.
Выбирайте замки с сувальдным или штифтовым механизмом
Классический замок с цилиндрической личинкой открывается очень просто: для этого не нужны даже отмычки. Есть, например, специальный метод — бампинг, когда в личинку вставляется специальный механизм, который создаёт вибрации и заставляет блокирующие штифты хаотично прыгать: через некоторое время они встают в позицию «открыто», и в этот момент замок проворачивается.
К бампингу устойчивы сувальдные механизмы, хотя их ключи выглядят старомодно и многие считают их простыми для взлома. Вскрыть такой замок можно с помощью отмычек, но это хотя бы работа не для дилетантов.
Наиболее надёжными считаются штифтовые замки: у них плоское лезвие с небольшими круглыми выемками. Их тоже взламывают, но в любом случае вы осложните жизнь домушникам.
Защищайте окна (и не только на первом этаже)
Стандартные пластиковые окна открываются достаточно легко и даже не очень громко. Защита? Специальная противовзломная фурнитура. Такое окно можно «закрыть на замок» перед отъездом, а дополнительный плюс — защита от детей, если они остаются дома одни.
Решётки на окнах — ещё одно надёжное средство, и на крайних этажах оно является почти обязательным. Стационарные решётки надежнее, но в случае пожара или другой экстренной ситуации могут лишить вас шанса выбраться из квартиры, поэтому лучше ставить распашные с хорошим замком. Ключ от него должен храниться на видном для вас месте недалеко от окна, но так, чтобы до него невозможно было дотянуться с улицы.
Помимо крайних этажей, защита окон требуется в случаях, если поблизости есть балконы, пожарные лестницы, козырьки и тому подобное.
Ставьте охранные системы
Охранные системы бывают автономные и пультовые. Первые чем-то похожи на автомобильные сигнализации: они не вызовут подмогу сами, но включат сирену и/или оповестят владельца. Их главный плюс: простота установки и дешевизна. Кстати, простейшие виды таких систем можно собрать чуть ли не своими руками, использовав веб-камеру или сотовый телефон для отслеживания происходящего в квартире.
Пультовые охранные системы подадут сигнал в полицию или фирме-оператору, сотрудники которой прибудут на место и оценят обстановку. При этом охранные фирмы могут нести материальную ответственность за произошедшую кражу, если в действиях сотрудников были нарушения, хотя это зависит от нюансов договора.
Кстати, охранную систему можно дополнить специальными датчиками, которые вовремя оповестят об утечке воды или газа.
Помимо прочего, охранные системы имеют хороший «устрашающий» эффект: жулики предпочтут квартиру без электронных сторожей, потому что риски для них возрастают многократно.
Где спрятать нычку
Говорят, хранить дома деньги и ценности — затея глупая. Но на практике приходится это делать, особенно в нынешнее времена, когда вклады россиян свыше
Если уж решили делать тайнички, хорошенько выбирайте место. Большая часть очевидных локаций злоумышленникам прекрасно известна: книги, ламинат, телевизор, бачок унитаза, подушки, матрасы, картины, морозилку и, конечно, стулья вычёркивайте сразу — их будут потрошить в первую очередь. Хорошее место для заначки должно быть непредсказуемым: пусть это будет отверстие на скрытой от глаз поверхности под фальшпанелью, допустим, в дверном косяке. Конечно, найти могут и его, но уйдёт время, чтобы перепроверить каждый выступ в квартире. Главное здесь — нестандартность решения. Но не забудьте сами.
Небольшую сумму можно оставить в более предсказуемом месте, чтобы снизить мотивацию искать дальше.
А ещё дружите с соседями: чем больше бдительных глаз — тем больше шансов предотвратить кражу.