Вечером в пятницу, 1 мая, по данным оперативного штаба в Новосибирской области зафиксировано 526 пациентов с коронавирусом. При этом 105 человек выписали по выздоровлению, а пятеро скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и мире за прошедший день.

В новосибирском аэропорту Толмачёво пассажиров некоторых рейсов начали бесплатно тестировать на коронавирусную инфекцию. Объясняем, кому именно по прилёту проведут тест.

