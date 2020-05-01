Вечером в пятницу, 1 мая, по данным оперативного штаба в Новосибирской области зафиксировано 526 пациентов с коронавирусом. При этом 105 человек выписали по выздоровлению, а пятеро скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и мире за прошедший день.
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- Глава Роспотребнадзора рассказала, как наша страна будет выходить из режима самоизоляции.
- За сутки в России зафиксировано почти 8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В графиках показываем, как эпидемия развивается у нас и в других странах.
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- В Новосибирской области зафиксирована пятая смерть пациента с COVID-19. Мужчине было 73 года. Он не выезжал за пределы региона и не контактировал с другими заражёнными.
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