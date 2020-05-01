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Тема дня Пятый умерший с коронавирусом
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За сутки в регионе заразилось 55 человек

За сутки в регионе заразилось 55 человек

Вечером в пятницу, 1 мая, по данным оперативного штаба в Новосибирской области зафиксировано 526 пациентов с коронавирусом. При этом 105 человек выписали по выздоровлению, а пятеро скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и мире за прошедший день.

  • Сибирячка, которая давно живёт в Китае, рассказала, как Китай поборол коронавирус. За время пандемии она успела слетать в Новосибирск и вернуться обратно.
  • Минздрав рассказал, сколько минут можно обижаться на членов семьи во время самоизоляции, чтобы не испортить отношения.

НГС продолжает вести онлайн-хронику о том, что происходит в стране и в Новосибирске.

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коронавирус в Новосибирске
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