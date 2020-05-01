Как рассказал корреспонденту НГС депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев, знакомый с ситуацией, в здании загорелся кабинет архива земельных и имущественных отношений — там огнём повреждены офисная мебель и документы.



— Специалисты ГУ МЧС по НСО сообщили, причина пожара — поджог. На месте происшествия найдена куртка поджигателя, сейчас ведутся поиски преступника, — утверждает депутат.

По его словам, именно сейчас в администрации сельсовета идет проверка документации.

— Я сам буквально неделю назад отправил запрос в данный отдел по сбору необходимой информации. Именно эти данные и были уничтожены, — заявил Поповцев.



Недавно в Купинском районе Новосибирской области мужчина пытался поджечь отдел опеки и попечительства — из-за детей, которых отправили в ребцентр.

