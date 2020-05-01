Вчера, 30 апреля, примерно в 23:00 в посёлке Толмачёво Новосибирского района загорелось здание администрации.
— На место происшествия прибыла дежурная оперативная группа полиции. В результате пожара никто из граждан не пострадал. Следственным отделом по факту возгорания возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — В настоящее время проводятся оперативно розыскные действия, направленные на установление причин возгорания, а также возможных причастных лиц.
Статья 167 УК РФ предусматривает наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.
Как рассказал корреспонденту НГС депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев, знакомый с ситуацией, в здании загорелся кабинет архива земельных и имущественных отношений — там огнём повреждены офисная мебель и документы.
— Специалисты ГУ МЧС по НСО сообщили, причина пожара — поджог. На месте происшествия найдена куртка поджигателя, сейчас ведутся поиски преступника, — утверждает депутат.
По его словам, именно сейчас в администрации сельсовета идет проверка документации.
— Я сам буквально неделю назад отправил запрос в данный отдел по сбору необходимой информации. Именно эти данные и были уничтожены, — заявил Поповцев.
Недавно в Купинском районе Новосибирской области мужчина пытался поджечь отдел опеки и попечительства — из-за детей, которых отправили в ребцентр.