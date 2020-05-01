1 мая пятница
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня Пятый умерший с коронавирусом
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
22 апреля пациента с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи

22 апреля пациента с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи

Вечером в пятницу, 1 мая, оперштаб Новосибирской области разместил информацию о пятом умершем пациенте с коронавирусом.

— Мужчине было 73 года. Он никуда не выезжал из Новосибирска, в круг контактов ранее выявленных инфицированных не входил. 22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден лабораторно. Сопутствующие заболевания, на фоне которых развилась тяжелая пневмония, – ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, — говорится в сообщении.

О том, что в Новосибирске умер ещё один пациент с подтверждённым диагнозом стало известно из федеральной статистики. Региональный оперштаб информацию об этом в свою утреннюю статистику не включал.

Если вы знали лично умершего, были его знакомым или родственником - свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 (923) 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронаврусом, умерших в Новосибирске.

Ранее мы рассказывали о том, что родственники одного из умерших от коронавируса, готовят обращение в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу. Хотя ранее Минздрав сообщал, что заболевший сначала лечился дома и лишь спустя неделю связался с врачами.

Всего в регионе на данный момент выявлено 526 заболевших коронавирусом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!