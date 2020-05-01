Вечером в пятницу, 1 мая, оперштаб Новосибирской области разместил информацию о пятом умершем пациенте с коронавирусом.
— Мужчине было 73 года. Он никуда не выезжал из Новосибирска, в круг контактов ранее выявленных инфицированных не входил. 22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден лабораторно. Сопутствующие заболевания, на фоне которых развилась тяжелая пневмония, – ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, — говорится в сообщении.
О том, что в Новосибирске умер ещё один пациент с подтверждённым диагнозом стало известно из федеральной статистики. Региональный оперштаб информацию об этом в свою утреннюю статистику не включал.
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Ранее мы рассказывали о том, что родственники одного из умерших от коронавируса, готовят обращение в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу. Хотя ранее Минздрав сообщал, что заболевший сначала лечился дома и лишь спустя неделю связался с врачами.
Всего в регионе на данный момент выявлено 526 заболевших коронавирусом.