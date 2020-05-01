Грузовики выстроились в праздничную надпись в честь Первомая — видео с высоты

Новосибирский фотограф Вадим Махоров выложил на своей странице в Instagram поздравление новосибирцам в честь Первомая — он снял, как грузовики компании «СибТракСкан» выстраиваются в надпись «С 1 Мая».
— «СибТракСкан» это сами придумали и попросили меня помочь запечатлеть вот это все, — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров. — Они выстроили грузовиками «С 1 Мая» и хотели, чтобы я сделал какую-то фотографию. Но я так творчески подошел к этому вопросу, что снял видео. Особо рассказывать некогда, все и так видно.
Видео Вадима Махорова
В прошлом году НГС писал о том, что Вадим Махоров продал две своих фотографии за 650 тысяч рублей — были размещены в швейцарской галерее Colab Gallery. Ради этих снимков Вадим Махоров забрался на огромную высоту в Китае и Бразилии. А до этого Махоров публиковал серию снимков замерзшего Байкала.