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Грузовики выстроились в праздничную надпись в честь Первомая — видео с высоты

Действо запечатлил новосибирский фотограф Вадим Махоров

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Поздравление было выстроено из грузовиков&nbsp;

Поздравление было выстроено из грузовиков 

Новосибирский фотограф Вадим Махоров выложил на своей странице в Instagram поздравление новосибирцам в честь Первомая — он снял, как грузовики компании «СибТракСкан» выстраиваются в надпись «С 1 Мая».

— «СибТракСкан» это сами придумали и попросили меня помочь запечатлеть вот это все, — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров. — Они выстроили грузовиками «С 1 Мая» и хотели, чтобы я сделал какую-то фотографию. Но я так творчески подошел к этому вопросу, что снял видео. Особо рассказывать некогда, все и так видно.

Видео Вадима Махорова

В прошлом году НГС писал о том, что Вадим Махоров продал две своих фотографии за 650 тысяч рублей — были размещены в швейцарской галерее Colab Gallery. Ради этих снимков Вадим Махоров забрался на огромную высоту в Китае и Бразилии. А до этого Махоров публиковал серию снимков замерзшего Байкала.

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новосибирский фотографВадим Махоров1 Мая
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