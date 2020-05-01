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Теплая погода должна снизить заболеваемость

Теплая погода должна снизить заболеваемость

Эксперты Роспотребнадзора допускают развитие второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания. По данным ведомства, велика вероятность, что заболеваемость пойдет на спад, когда установится жаркая погода, но потом вирус снова вернется.

— При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период, — заявили в ведомстве.

Однако пока нужно справиться с первой волной эпидемии. По предварительным прогнозам ученых и медиков, заболеваемость сойдет на нет в конце мая-начале июня. Такие прогнозы строятся на основании опыта других стран, где эпидемия длилась в среднем 100 дней.

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