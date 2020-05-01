Вырубка деревьев в «Стрижах» закончилась вызовом полиции — работы остановились

Сегодня 1 мая в микрорайоне Стрижи на улице Лобачевского, возле магазина «Пятёрочка» полицейские остановили вырубку деревьев.
Местные жители посчитали, что вырубка незаконная и решили принять меры.
— Люди увидели это безобразие, позвонили местным активиста. Те оперативно выехали на место, потребовали остановить работы и вызвали полицию. Полиция взяла это дело под контроль, — рассказал корреспонденту НГС командир волонтёрского отряда «Зелёная дружина» Игорь Украинцев. По словам Украинцев, у рабочих не было разрешения.
Полиция проверяет подлинность документов, которые им предоставили рабочие
В МВД уточнили, что сейчас сотрудники проверяют, законны ли действия.
— Действительно, поступили сообщение о спиле деревьев, полиция прибыла на место, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — В настоящее время проверяются документы, предоставленные гражданам на спил деревьев.
В декабре прошлого года НГС уже писал про скандал в Стрижах, который был связан тем самым магазином «Пятёрочка», возле которого сегодня пытались спилить деревья — мэрия пожаловалась в прокуратуру на хозяина магазина. Оказывается, по документам вместо «Пятёрочки» должен был открыться спортзал. Подробней об этом вы можете почитать здесь.