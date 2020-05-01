Вырубка деревьев в «Стрижах» закончилась вызовом полиции — работы остановились

В декабре прошлого года НГС уже писал про скандал в Стрижах, который был связан тем самым магазином «Пятёрочка», возле которого сегодня пытались спилить деревья — мэрия пожаловалась в прокуратуру на хозяина магазина. Оказывается, по документам вместо «Пятёрочки» должен был открыться спортзал. Подробней об этом вы можете почитать здесь.

