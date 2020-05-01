В Новосибирской области умер пятый человек с коронавирусом

В Новосибирской области умер пятый пациент, у которого был зарегистрирован коронавирус.
Об этом стало известно из федеральной статистики, опубликованной по данным за 1 мая.
Оперативный штаб Новосибирской области в свою утреннюю статистику этого умершего не включал.
По информации на 11 утра 1 мая, в НСО официально было зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, 4 скончались.
Если вы знали лично умершего, были его знакомым или родственником - свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 (923) 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронаврусом, умерших в Новосибирске.
Ранее мы рассказывали о том, что родственники одного из умерших от коронавируса, готовят обращение в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу. Хотя ранее Минздрав сообщал, что заболевший сначала лечился дома и лишь спустя неделю связался с врачами.