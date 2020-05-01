В Новосибирской области умер пятый человек с коронавирусом

В Новосибирской области умер пятый пациент, у которого был зарегистрирован коронавирус.



Об этом стало известно из федеральной статистики, опубликованной по данным за 1 мая.

Оперативный штаб Новосибирской области в свою утреннюю статистику этого умершего не включал.

По информации на 11 утра 1 мая, в НСО официально было зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, 4 скончались.

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