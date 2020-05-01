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В Новосибирской области умер пятый человек с коронавирусом

Об этом стало известно из данных федеральной статистики за 1 мая

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Данные о новом умершем появились сегодня, 1 мая

Данные о новом умершем появились сегодня, 1 мая

В Новосибирской области умер пятый пациент, у которого был зарегистрирован коронавирус.

Об этом стало известно из федеральной статистики, опубликованной по данным за 1 мая.

Оперативный штаб Новосибирской области в свою утреннюю статистику этого умершего не включал.

По информации на 11 утра 1 мая, в НСО официально было зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, 4 скончались.

Если вы знали лично умершего, были его знакомым или родственником - свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 (923) 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронаврусом, умерших в Новосибирске.

Ранее мы рассказывали о том, что родственники одного из умерших от коронавируса, готовят обращение в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу. Хотя ранее Минздрав сообщал, что заболевший сначала лечился дома и лишь спустя неделю связался с врачами.

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