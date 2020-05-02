В одном из отделений областной Новосибирской туберкулёзной больницы освобождают места для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Эту информацию журналисту НГС подтвердили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В ведомстве на запрос журналиста НГС ответили, что в хирургическом отделении туберкулёзной больницы мощностью 160 коек зарезервировано 20 коек в отдельно стоящем здании для пациентов с сочетанной инфекцией — туберкулёз и коронавирус.

— Из отделения были выписаны пациенты по окончании основного курса лечения. Пациенты, которым требуется продолжение лечения, были переведены в другие филиалы ГБУЗ HCO «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулёзная больница». Основные мощности хирургического отделения продолжают работать в обычном режиме. Перепрофилирование части коечного фонда хирургического отделения ГБУЗ HCO «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» находится в завершающей стадии, — прокомментировали в Минздраве.