Пропавшую по пути на работу жительницу Новосибирска нашли мертвой: делом занялся Следственный комитет

Вчера, 30 апреля, нашли мертвой 54-летнюю Ларису Труфанову — информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в полиции.



Лариса Труфанова пропала еще 13 ноября. По информации волонтеров «Лизы Алерт», последний раз женщину видели в электричке, следовавшей из Новосибирска в сторону Мошково.

— Утром, как обычно, ушла из дома на работу, но там так и не появилась, — рассказали волонтеры.



В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что тело женщины было найдено в Мошковском районе.

— Следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, но пока рано говорить, носит ли смерть криминальный характер. Делом занялся Следственный комитет. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибшей, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.