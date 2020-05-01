Пропавшую по пути на работу жительницу Новосибирска нашли мертвой: делом занялся Следственный комитет

Вчера, 30 апреля, нашли мертвой 54-летнюю Ларису Труфанову — информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в полиции.
Лариса Труфанова пропала еще 13 ноября. По информации волонтеров «Лизы Алерт», последний раз женщину видели в электричке, следовавшей из Новосибирска в сторону Мошково.
— Утром, как обычно, ушла из дома на работу, но там так и не появилась, — рассказали волонтеры.
В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что тело женщины было найдено в Мошковском районе.
— Следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, но пока рано говорить, носит ли смерть криминальный характер. Делом занялся Следственный комитет. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибшей, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
На днях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске возобновили активные поиски пропавшего известного ученого Геннадия Кулакова. 88-летний сотрудник Института горного дела 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой. О нем до сих пор ничего не известно. Геннадия Кулакова пытались найти почти сразу — в поисках известного ученого в лесу и на территории Академгородка были задействованы около 80 добровольцев, но они также не увенчались успехом. Чем Геннадий Иванович известен в научном мире, можно узнать здесь.