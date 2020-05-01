1 мая пятница
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня Следим за #монстрацией2020
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
Суд обязал новосибирца провести в обсерваторе 14 дней&nbsp;

Суд обязал новосибирца провести в обсерваторе 14 дней 

Сегодня, 1 мая, Октябрьский районный суд Иркутска принудительно поместил жителя Новосибирской области в обсерватор в Шелехове.

Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина приехал из Новосибирска в Иркутск сегодня рейсом авиакомпании «Сибирь». Добровольно поехать в обсерватор на самоизоляцию, как это сделали другие пассажиры самолёта, сибиряк отказался.

Иск о принудительной изоляции новосибирца впервые направил в суд главный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных.

— Решением суда мужчина в недобровольном порядке помещен в изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор, расположенный по адресу Иркутская область, город Шелехов, на срок 14 дней с момента прибытия, — пояснили в пресс-службе суда.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Недавно Заельцовский районный суд города Новосибирска поместил принудительно в обсерватор троих новосибирцев — среди них оказались двое несовершеннолетних. Рассказываем, в чём они провинились.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

самоизоляциясудобсерватор
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!