Сегодня, 1 мая, Октябрьский районный суд Иркутска принудительно поместил жителя Новосибирской области в обсерватор в Шелехове.



Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина приехал из Новосибирска в Иркутск сегодня рейсом авиакомпании «Сибирь». Добровольно поехать в обсерватор на самоизоляцию, как это сделали другие пассажиры самолёта, сибиряк отказался.

Иск о принудительной изоляции новосибирца впервые направил в суд главный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных.

— Решением суда мужчина в недобровольном порядке помещен в изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор, расположенный по адресу Иркутская область, город Шелехов, на срок 14 дней с момента прибытия, — пояснили в пресс-службе суда.

