Россия догоняет Италию. Как развивается эпидемия у нас и в других странах — изучаем на графиках

Линия прогноза по России (пунктирная линия) построена только на основании прироста зараженных за последние десять дней — мы взяли среднее число за сутки и показали, что будет, если такой прирост сохранится. Естественно, мы не претендуем на точность «предсказания», потому что такой прогноз не учитывает никакие другие факторы.



Первый график как всегда показывает общее количество зараженных в разных государствах и их прирост по дням. Здесь мы видим, что Россия все больше приближается к Италии и, вероятно, перегонит ее по приросту больных уже через неделю.

