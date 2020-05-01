Россия догоняет Италию. Как развивается эпидемия у нас и в других странах — изучаем на графиках

На самый главный вопрос — когда это все уже кончится — не могут дать ответ даже эксперты. Но можно сравнить, как развивается эпидемия коронавируса у нас, с теми странами, где все началось значительно раньше. Мы сделали три графика, на которых для удобства все линии прироста стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно). Раз в неделю, по пятницам, мы вносим свежие данные и смотрим, что изменилось.
Линия прогноза по России (пунктирная линия) построена только на основании прироста зараженных за последние десять дней — мы взяли среднее число за сутки и показали, что будет, если такой прирост сохранится. Естественно, мы не претендуем на точность «предсказания», потому что такой прогноз не учитывает никакие другие факторы.
Первый график как всегда показывает общее количество зараженных в разных государствах и их прирост по дням. Здесь мы видим, что Россия все больше приближается к Италии и, вероятно, перегонит ее по приросту больных уже через неделю.
Второй график демонстрирует количество заразившихся и умерших и не учитывает выздоровевших, это позволяет более явно увидеть спад эпидемии. Здесь мы видим, что США продолжает прирастать без всякого намека на спад (на графике линия выглядит скошенной, но это потому, что в верхней части он «сжат», иначе конца этой линии было бы просто не видно). Италия выровняла свои показатели: заражений по-прежнему много, но и выздоровевших становится больше. У Испании и Ирана резкие переломы кривой — значит, в определенный момент в этих странах стало выздоравливать гораздо больше людей. В Китае показатель сейчас самый низкий, а в России пока большого прироста выздоровевших нет. И если он не появится, наша кривая продолжит расти — в ожидании своего перелома.
Переходим к третьему графику. На нем — процент заболевших от всего населения каждого государства. Густонаселенному Китаю нанесен самый небольшой урон, этот же показатель резко упал в Испании, постепенно снижается в Иране и выравнивается в Италии. Америка и Россия продолжают «идти на взлет».
Пока наши условные прогнозы неутешительны, но все зависит от ограничительных мер, реакции системы здравоохранения и, конечно, от нас самих.