В новосибирских парках появились наряды полиции — они следят, чтобы никто сегодня не гулял по городским зелёным зонам.

Корреспондент НГС посмотрел, как сегодня проходит служба у полицейских. Оказалось, что новосибирцев, желающих погулять сегодня, и так не много. На улицах в основном те, кто заняты какой-то работой.

Новосибирские власти пытаются добиться от горожан выполнения введенного ранее запрета на посещение зелёных зон. Ограничительные ленточки и железобетонные блоки новосибирцев не остановили, и вот теперь в дело включились сотрудники полиции. Они гуляют за железными заборами по совершенно пустым паркам и скверам.