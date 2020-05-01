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Полицию расставили по новосибирским паркам

Полицию расставили по новосибирским паркам

В новосибирских парках появились наряды полиции — они следят, чтобы никто сегодня не гулял по городским зелёным зонам.

Корреспондент НГС посмотрел, как сегодня проходит служба у полицейских. Оказалось, что новосибирцев, желающих погулять сегодня, и так не много. На улицах в основном те, кто заняты какой-то работой.

Новосибирские власти пытаются добиться от горожан выполнения введенного ранее запрета на посещение зелёных зон. Ограничительные ленточки и железобетонные блоки новосибирцев не остановили, и вот теперь в дело включились сотрудники полиции. Они гуляют за железными заборами по совершенно пустым паркам и скверам.

Полицейский наряд на Михайловской набережной

Полицейский наряд на Михайловской набережной

Корреспондент НГС обошел несколько популярных зеленых зон. На Михайловской набережной в общей сложности дежурят не менее шести полицейских. Двое охраняют от горожан зону сцены, ближе к речному вокзалу, еще двое патрулируют парк. Кроме того, дозор выставлен со стороны парка «Городское начало».

Пришедшие погулять на свежем воздухе вынуждены разворачиваться и идти назад — в потоки машин

Пришедшие погулять на свежем воздухе вынуждены разворачиваться и идти назад — в потоки машин

Желающих прорваться за оцепление, впрочем, не наблюдается. На улице ветрено и прохладно. Пенсионеры довольствуются прогулкой по той части набережной, которая так и осталась не перекрытой. Там же останавливаются и разворачиваются обратно мамы с колясками.

Полицейские бдительно охраняют пустые дорожки и газоны

Полицейские бдительно охраняют пустые дорожки и газоны

Серьезные меры безопасности предприняты и в Первомайском сквере. Здесь забаррикадированы все проходы, которые наделали горожане в установленных ранее ограждениях. В самом парке и в его окрестностях корреспондент НГС насчитал не менее трёх постов полиции (по одному-два сотрудника в каждом).

Все скамейки рядом с пустым Первомайским сквером заняты курьерами&nbsp;

Все скамейки рядом с пустым Первомайским сквером заняты курьерами 

Из-за прохладной погоды в центре тоже не много людей. Самая оживлённая зона — ресторанный дворик за гостиницей «Центральная», где отдыхают или ждут заказов сразу с десяток курьеров из служб по доставке еды.

Полицейский наряд патрулирует Михайловскую набережную, чтобы не допустить туда новосибирцев

Полицейский наряд патрулирует Михайловскую набережную, чтобы не допустить туда новосибирцев

Новосибирские власти запретили горожанам посещать зелёные зоны в середине прошлой недели. Жители города, однако, запретам подчиниться не спешили — они рвали ограничительные ленточки и отодвигали барьеры.

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Парки и скверы
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