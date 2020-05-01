В новосибирских парках появились наряды полиции — они следят, чтобы никто сегодня не гулял по городским зелёным зонам.
Корреспондент НГС посмотрел, как сегодня проходит служба у полицейских. Оказалось, что новосибирцев, желающих погулять сегодня, и так не много. На улицах в основном те, кто заняты какой-то работой.
Новосибирские власти пытаются добиться от горожан выполнения введенного ранее запрета на посещение зелёных зон. Ограничительные ленточки и железобетонные блоки новосибирцев не остановили, и вот теперь в дело включились сотрудники полиции. Они гуляют за железными заборами по совершенно пустым паркам и скверам.
Корреспондент НГС обошел несколько популярных зеленых зон. На Михайловской набережной в общей сложности дежурят не менее шести полицейских. Двое охраняют от горожан зону сцены, ближе к речному вокзалу, еще двое патрулируют парк. Кроме того, дозор выставлен со стороны парка «Городское начало».
Желающих прорваться за оцепление, впрочем, не наблюдается. На улице ветрено и прохладно. Пенсионеры довольствуются прогулкой по той части набережной, которая так и осталась не перекрытой. Там же останавливаются и разворачиваются обратно мамы с колясками.
Серьезные меры безопасности предприняты и в Первомайском сквере. Здесь забаррикадированы все проходы, которые наделали горожане в установленных ранее ограждениях. В самом парке и в его окрестностях корреспондент НГС насчитал не менее трёх постов полиции (по одному-два сотрудника в каждом).
Из-за прохладной погоды в центре тоже не много людей. Самая оживлённая зона — ресторанный дворик за гостиницей «Центральная», где отдыхают или ждут заказов сразу с десяток курьеров из служб по доставке еды.
Новосибирские власти запретили горожанам посещать зелёные зоны в середине прошлой недели. Жители города, однако, запретам подчиниться не спешили — они рвали ограничительные ленточки и отодвигали барьеры.