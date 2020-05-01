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Гулять с детьми тоже разрешат в первую очередь

Гулять с детьми тоже разрешат в первую очередь

Первым послаблением режима самоизоляции станут прогулки небольшими группами и пробежки на свежем воздухе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС. По ее словам, ослаблять ограничения начнут, как только будут снижаться темпы прироста заболеваемости.

— Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать, — заявила Попова.

Точной даты смягчения противоэпидемических мер она пока не называет. Ранее Владимир Путин попросил правительство и эпидемиологов подготовить план по выходу из самоизоляции начиная с 12 мая. Однако он уточнил, что главы регионов будут самостоятельно принимать решение о прекращении тех или иных мер в зависимости от эпидситуации.

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коронавирусАнна Поповасамоизоляция
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