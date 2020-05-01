1 мая пятница
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня Число случаев коронавируса перевалило за 500
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
33-летнего подозреваемого уже отправили в СИЗО&nbsp;

33-летнего подозреваемого уже отправили в СИЗО 

Сотрудники уголовного розыска отдела № 6 «Октябрьский» задержали подозреваемого в грабеже 33-летнего новосибирца — как выяснилось, он находился в федеральном розыске за совершение кражи на территории Октябрьского района Новосибирска.

В ведомстве пояснили, что в начале марта в полицию обратился 25-летний новосибирец, который рассказал, что у дома по улице Покатной к нему подошел мужчина, с которым он недавно познакомился на СТО, и попросил сесть в автомобиль, якобы для обсуждения общих вопросов.

— Отъехав к соседнему дому, мужчины вышли на улицу, где гражданин, применив физическую силу, сорвал с потерпевшего золотую цепь и отобрал денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил почти 170 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который, как выяснилось, находился ещё и в федеральном розыске.

— В ходе дополнительных оперативных мероприятий и следственных действий полицейскими установлена причастность фигуранта к совершению еще двух угонов и краже, — подчеркнули в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», подозреваемый отправлен в СИЗО.

В прошлом году в Новосибирске вынесли приговор налётчику, которого искали 19 лет, — он участвовал в нападениях на ЛВЗ и меховой салон, а попался полиции, когда пошёл менять паспорт.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

грабежзадержаниеполицияфедеральный розыск
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!