Сотрудники уголовного розыска отдела
В ведомстве пояснили, что в начале марта в полицию обратился 25-летний новосибирец, который рассказал, что у дома по улице Покатной к нему подошел мужчина, с которым он недавно познакомился на СТО, и попросил сесть в автомобиль, якобы для обсуждения общих вопросов.
— Отъехав к соседнему дому, мужчины вышли на улицу, где гражданин, применив физическую силу, сорвал с потерпевшего золотую цепь и отобрал денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил почти 170 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию, — рассказали в пресс-службе
Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который, как выяснилось, находился ещё и в федеральном розыске.
— В ходе дополнительных оперативных мероприятий и следственных действий полицейскими установлена причастность фигуранта к совершению еще двух угонов и краже, — подчеркнули в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело
В прошлом году в Новосибирске вынесли приговор налётчику, которого искали 19 лет, — он участвовал в нападениях на ЛВЗ и меховой салон, а попался полиции, когда пошёл менять паспорт.