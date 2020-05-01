— Отъехав к соседнему дому, мужчины вышли на улицу, где гражданин, применив физическую силу, сорвал с потерпевшего золотую цепь и отобрал денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил почти 170 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который, как выяснилось, находился ещё и в федеральном розыске.

— В ходе дополнительных оперативных мероприятий и следственных действий полицейскими установлена причастность фигуранта к совершению еще двух угонов и краже, — подчеркнули в ведомстве.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», подозреваемый отправлен в СИЗО.

В прошлом году в Новосибирске вынесли приговор налётчику, которого искали 19 лет, — он участвовал в нападениях на ЛВЗ и меховой салон, а попался полиции, когда пошёл менять паспорт.

