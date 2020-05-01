Вчера, 30 апреля, примерно в 20:15 в Ленинском районе 25-летний водитель «Субару Форестер» сбил пятилетнюю девочку — ребёнок был госпитализирован.
— Водитель двигался по улице Спортивная со стороны улицы 3-й Порт-Артурской в сторону улицы Холмистая. В пути следования у дома
Ребёнок был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей левой голени. В ведомстве уточнили, что сейчас девочка уже отпущена домой. Во время ДТП девочка была с мамой.
В минувшую среду водитель сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Искитиме.