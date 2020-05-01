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Авария произошла в Ленинском районе Новосибирска

Авария произошла в Ленинском районе Новосибирска

Вчера, 30 апреля, примерно в 20:15 в Ленинском районе 25-летний водитель «Субару Форестер» сбил пятилетнюю девочку — ребёнок был госпитализирован.

— Водитель двигался по улице Спортивная со стороны улицы 3-й Порт-Артурской в сторону улицы Холмистая. В пути следования у дома № 13 по улице Спортивная совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Ребёнок был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей левой голени. В ведомстве уточнили, что сейчас девочка уже отпущена домой. Во время ДТП девочка была с мамой.

В минувшую среду водитель сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Искитиме.

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ДТПавариясбил ребенка
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