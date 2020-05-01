«Где все?»: сибирячка устроила одиночную «Монстрацию» в центре Новосибирска в пять утра

Сегодня, 1 мая, примерно в 5:40 утра в центре Новосибирска сибирячка Александра Попова провела одиночную «Монстрацию» — в руках у девушки был плакат с вопросом «Где все?».
— «Монстрация» с каждым годом всё раньше и раньше, пускай будет совсем рано, — отшутилась Александра на вопрос журналистов о столь раннем времени для одиночной «Монстрации».
Вчера, 30 апреля, художник и организатор абсурдного шествия «Монстрация» Артём Лоскутов рассказал о новом формате мероприятия в этом году. Он предложил всем фанатам «Монстрации» выкладывать фотографии в социальных сетях под тегом #монстрация2020.
— Это единственный вариант этого года, — поддерживает решение Лоскутова Александра. — Проводить «Монстрацию» офлайн было бы неэтично, собирать людей во время того, как количество заражённых растет. В принципе, это единственный сейчас доступный вариант.
Девушка подчеркнула, что будет принимать участие в «Монстрации» и онлайн. Она смеётся, что будет выкладывать плакаты и «из окна, и возле подъезда, когда буду гулять с собакой».
НГС собирается следить за «Монстрацией» в новом формате — совсем скоро мы запустим онлайн, в котором будем выкладывать самые интересные фотографии «монстрантов на удалёнке».
Поэтому если вы решили принять участие в «Монстрации-2020», то не только выкладывайте свои фотографии в соцсети, но и присылайте нам!
Мы ждём от вас самые крутые фотографии в формате #монстрация2020 — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру
Посмотреть, как прошла «Монстрация» в Новосибирске в прошлом году, вы можете в репортаже НГС. Тогда сибиряки бодро шли под техно, а всё действо напоминало гуляющую рейв-вечеринку.