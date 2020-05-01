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«Где все?»: сибирячка устроила одиночную «Монстрацию» в центре Новосибирска в пять утра

При этом девушка поддерживает проведение «Монстрации» в этом году в онлайн-режиме

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Сибирячка вышла с плакатом на улицу в 5:40 утра&nbsp;

Сибирячка вышла с плакатом на улицу в 5:40 утра 

Сегодня, 1 мая, примерно в 5:40 утра в центре Новосибирска сибирячка Александра Попова провела одиночную «Монстрацию» — в руках у девушки был плакат с вопросом «Где все?».

В этом году «Монстрация» будет проходить в онлайн-формате

В этом году «Монстрация» будет проходить в онлайн-формате

— «Монстрация» с каждым годом всё раньше и раньше, пускай будет совсем рано, — отшутилась Александра на вопрос журналистов о столь раннем времени для одиночной «Монстрации».

Александра поддерживает новый формат «Монстрации»

Александра поддерживает новый формат «Монстрации»

Вчера, 30 апреля, художник и организатор абсурдного шествия «Монстрация» Артём Лоскутов рассказал о новом формате мероприятия в этом году. Он предложил всем фанатам «Монстрации» выкладывать фотографии в социальных сетях под тегом #монстрация2020.

Фанатам «Монстрации» предложили выкладывать фотографии в социальных сетях под тегом&nbsp;#монстрация2020

Фанатам «Монстрации» предложили выкладывать фотографии в социальных сетях под тегом #монстрация2020

— Это единственный вариант этого года, — поддерживает решение Лоскутова Александра. — Проводить «Монстрацию» офлайн было бы неэтично, собирать людей во время того, как количество заражённых растет. В принципе, это единственный сейчас доступный вариант.

Александра также собирается принять участие и в онлайн-«Монстрации»

Александра также собирается принять участие и в онлайн-«Монстрации»

Девушка подчеркнула, что будет принимать участие в «Монстрации» и онлайн. Она смеётся, что будет выкладывать плакаты и «из окна, и возле подъезда, когда буду гулять с собакой».

Присылать фотографии под тегом <a href="https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2020?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG" target="_blank" class="io-leave-page _">#монстрация2020</a>&nbsp;вы можете также в редакцию&nbsp;

Присылать фотографии под тегом #монстрация2020 вы можете также в редакцию 

НГС собирается следить за «Монстрацией» в новом формате — совсем скоро мы запустим онлайн, в котором будем выкладывать самые интересные фотографии «монстрантов на удалёнке».

НГС будет следить за «Монстрацией» в онлайн-режиме

НГС будет следить за «Монстрацией» в онлайн-режиме

Поэтому если вы решили принять участие в «Монстрации-2020», то не только выкладывайте свои фотографии в соцсети, но и присылайте нам!

НГС ждёт ваши самые интересные фотографии с «Монстрации»

НГС ждёт ваши самые интересные фотографии с «Монстрации»

Мы ждём от вас самые крутые фотографии в формате #монстрация2020присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 (923) 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

В этом году также не будет главного лозунга «Монстрации»

В этом году также не будет главного лозунга «Монстрации»

Посмотреть, как прошла «Монстрация» в Новосибирске в прошлом году, вы можете в репортаже НГС. Тогда сибиряки бодро шли под техно, а всё действо напоминало гуляющую рейв-вечеринку.

Артём Лоскутов сделал заявление о формате «Монстрации» вчера, 30 апреля

Артём Лоскутов сделал заявление о формате «Монстрации» вчера, 30 апреля

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