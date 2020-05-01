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Пассажиров некоторых рейсов из Новосибирска начали бесплатно тестировать на COVID-19

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Впервые такие тестирования были сделаны в новосибирском аэропорту вчера вечером

Впервые такие тестирования были сделаны в новосибирском аэропорту вчера вечером

В новосибирском аэропорту Толмачёво пассажиров некоторых рейсов начали бесплатно тестировать на коронавирусную инфекцию. Такие меры стала применять авиакомпания S7 Airlines.

— Возможность бесплатно сдать экспресс-анализ на коронавирусную инфекцию была предложена пассажирам рейса S7 5257 Новосибирск — Южно-Сахалинск, вылетающим 30 апреля. Аналогичная процедура организована для пассажиров рейса S7 6221 Владивосток — Южно-Сахалинск с вылетом 1 мая. Пройти тестирование можно после регистрации на рейс, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Экспресс-тестирование проходит после регистрации на рейс

Экспресс-тестирование проходит после регистрации на рейс

В компании считают, что это позволит ограничить распространение инфекции между регионами. К другим мерам безопасности относятся бесконтактная регистрация на рейс, уборка всех самолетов в парке, посадка пассажиров через ряд и через место друг от друга, выдача антибактериальных салфеток, работа бортпроводников в масках и перчатках.

В ближайшие дни в Новосибирск прилетят два самолёта с туристами из Германии и Казахстана. А вот жительница города, находящаяся на карантине, не смогла улететь в Москву и была задержана прямо в аэропорту.

Всё о тестировании в Новосибирске вы можете прочитать здесь: сколько это стоит, кто может сдавать бесплатно и нужна ли специальная подготовка.

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коронавирускоронавирус в НовосибирскеаэропортТолмачёвоS7 Airlines
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