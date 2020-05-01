Пассажиров некоторых рейсов из Новосибирска начали бесплатно тестировать на COVID-19

В компании считают, что это позволит ограничить распространение инфекции между регионами. К другим мерам безопасности относятся бесконтактная регистрация на рейс, уборка всех самолетов в парке, посадка пассажиров через ряд и через место друг от друга, выдача антибактериальных салфеток, работа бортпроводников в масках и перчатках.

В ближайшие дни в Новосибирск прилетят два самолёта с туристами из Германии и Казахстана. А вот жительница города, находящаяся на карантине, не смогла улететь в Москву и была задержана прямо в аэропорту.

Всё о тестировании в Новосибирске вы можете прочитать здесь: сколько это стоит, кто может сдавать бесплатно и нужна ли специальная подготовка.