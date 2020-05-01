НГС узнал у вирусолога, когда в Новосибирской области закончится прирост заболевших коронавирусной инфекцией. Он уверен, что если каждый из нас ежедневно будет общаться с 3–5 людьми, то эпидемию не остановить.

Что ещё почитать о коронавирусе

Коронавирус заражается всё больше людей в России, вчера свой диагноз положительный подтвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

История 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса: по словам жены, у него не было сопутствующих заболеваний.

На нашей инфографике вы можете посмотреть, на сколько увеличилась стоимость лечения пациента с коронавирусом в Новосибирской области, в каких медицинских учреждениях города инфекцией заразились сотрудники и сколько денег получат врачи за такую работу.

Если вы знаете заболевших коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

