Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области. За сутки выявлено 55 случаев.
— Всего в регионе зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, 4 скончались. В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 7 человек — на ИВЛ, — сообщили в оперштабе.
По данным на утро, в детскую больницу № 3 госпитализировано 117 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
— Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 649, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, два человека — в Черепановскую ЦРБ, три — в Сузунскую, — уточнили в оперштабе.
Всего в регионе проведено 36 423 теста на коронавирусную инфекцию.
НГС узнал у вирусолога, когда в Новосибирской области закончится прирост заболевших коронавирусной инфекцией. Он уверен, что если каждый из нас ежедневно будет общаться с 3–5 людьми, то эпидемию не остановить.
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На нашей инфографике вы можете посмотреть, на сколько увеличилась стоимость лечения пациента с коронавирусом в Новосибирской области, в каких медицинских учреждениях города инфекцией заразились сотрудники и сколько денег получат врачи за такую работу.
Если вы знаете заболевших коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.