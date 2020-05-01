После небольшой перепалки, водитель, как заметила Екатерина, грубо ей заявил: «Может, мне к тебе на коленки сесть и у тебя сплясать ещё?» Женщина призналась, что такое хамство настолько её поразило, что она допустила в адрес водителя одно грубое, но цензурное слово.



— И вот я уже стою возле кондуктора с телефоном, чтобы рассчитаться, а этот водитель под два метра роста выбегает из кабины и хватает меня за шею. Я начинаю вырываться, а он начинает хватать меня за плечи, вырывать у меня сумки и распинывать их. А кондуктор по-прежнему сидит. Потом водитель начал пинать мои вещи по салону и выпнул их наружу. Тогда я вызвала полицию и заметила водителю, что происходящее записывала камера троллейбуса. На что он мне тогда сказал, мол, камера не будет работать, а у него есть свидетель, — сообщила корреспонденту НГС пострадавшая.