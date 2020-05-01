В Новосибирске водитель троллейбуса № 5 напал на пассажирку Екатерину Мендзебровскую из-за неоплаченного вовремя проезда.
— В субботу, 25 апреля, в районе 18:30, я села в троллейбус пятого маршрута. Ехала я из магазина в трёх-четырёх остановках от «Ленинградской»: в руках у меня были упакованные картины для раскрашивания, а в сумке через плечо — детские игрушки. Села в конце салона и еду спокойно. Достала телефон, чтобы рассчитаться и смотрю в окно. Никто ко мне не подошёл, а я, если честно, забыла рассчитаться. Объявляют: «Ленинградская», я встаю, беру свои картины, но дверь не открывается. И водитель так грубо и резко по громкой связи: «Ты забыла рассчитаться!» Кондуктор при этом сидит и в телефоне картинки смотрит. Я тогда пошла к средней двери и к кондуктору, чтобы рассчитаться. А водитель продолжает кричать: «Ты сама должна подойти, никто и ничего тебе не должен!», — рассказала Екатерина Мендзебровская.
После небольшой перепалки, водитель, как заметила Екатерина, грубо ей заявил: «Может, мне к тебе на коленки сесть и у тебя сплясать ещё?» Женщина призналась, что такое хамство настолько её поразило, что она допустила в адрес водителя одно грубое, но цензурное слово.
— И вот я уже стою возле кондуктора с телефоном, чтобы рассчитаться, а этот водитель под два метра роста выбегает из кабины и хватает меня за шею. Я начинаю вырываться, а он начинает хватать меня за плечи, вырывать у меня сумки и распинывать их. А кондуктор по-прежнему сидит. Потом водитель начал пинать мои вещи по салону и выпнул их наружу. Тогда я вызвала полицию и заметила водителю, что происходящее записывала камера троллейбуса. На что он мне тогда сказал, мол, камера не будет работать, а у него есть свидетель, — сообщила корреспонденту НГС пострадавшая.
В «Горэлектротранспорте» корреспонденту НГС не стали комментировать действие сотрудника, а предложили обратиться в мэрию. В мэрии изложили свою версию случившегося, после того как пассажирка решила выйти из троллейбуса на «Ленинградской».
— Водитель троллейбуса В.А. Селиванов, дверь не открыл и по громкоговорящей связи предложил произвести расчёт за проезд. Между водителем троллейбуса и пассажиркой произошел диалог, переросший во взаимное выражение эмоций. В нарушение должностной инструкции, водитель вышел из кабины в салон троллейбуса и попытался вывести пассажирку из салона, в связи с чем, она пыталась оказать физическое воздействие на сотрудника предприятия. За нарушение положений должностной инструкции водитель В.А. Селиванов привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен премии по итогам работы за апрель 2020 года, — сообщили в пресс-службе мэрии.
По словам Екатерины, врачи зафиксировали у неё растяжение мышц шеи, а написанное в полицию заявление находится на рассмотрении. Женщина также заметила, что ей позвонил заместитель начальника МКП «ГЭТ» Александр Шумайлов, извинился за действия водителя и пообещал предоставить видео.
Конфликты между работниками общественного транспорта и пассажирами возникают регулярно. Но обычно участниками таких происшествий становятся кондукторы. В ноябре 2018 года на один из таких конфликтов даже приезжал наряд полиции, а годом ранее МКП «ГЭТ» выплатить 53-летней женщине-инвалиду Лилии Ильиной компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей за грубое поведение кондуктора троллейбуса №8..