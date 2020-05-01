35 новых заболевших и прогнозы вирусолога о ближайшем будущем: хроника коронавируса за сутки

Число заболевших новосибирцев приближается к 500. В этот четверг, 30 апреля, в регионе выявили ещё 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а несколько дней назад был поставлен антирекорд — 60 заболевших за сутки.
За сутки в области выздоровели ещё 27 пациентов с коронавирусом. Также в оперштабе добавили, что 1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением, а 11 880 уже сняты с наблюдения.
Что произошло в городе за сутки?
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