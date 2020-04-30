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Ещё 27 человек в Новосибирской области вылечились от коронавирусной инфекции

Всего в регионе 105 выздоровевших

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Всего в области 105 выздоровевших пациентов

Всего в области 105 выздоровевших пациентов

В черверг, 30 апреля, стало известно, что в Новосибирской области выздоровели ещё 27 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

— По данным оперативного штаба на 21 час 30 апреля в Новосибирской области подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня после отрицательных контрольных тестов на коронавирус из инфекционных стационаров выписали сразу 27 человек. Всего в регионе выздоровело 105 человек, — сообщили в ведомстве.

Также в оперштабе добавили, что 1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением, а 11 880 уже сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрировано 895 случаев, госпитализирован 51 человек.

Число заболевших новосибирцев приближается к 500. В этот четверг, 30 апреля, в регионе выявили ещё 35 случаев заражения коронавирусом, а несколько дней назад был поставлен антирекорд — 60 заболевших за сутки.

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