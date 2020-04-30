Ещё 27 человек в Новосибирской области вылечились от коронавирусной инфекции

В черверг, 30 апреля, стало известно, что в Новосибирской области выздоровели ещё 27 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.



— По данным оперативного штаба на 21 час 30 апреля в Новосибирской области подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня после отрицательных контрольных тестов на коронавирус из инфекционных стационаров выписали сразу 27 человек. Всего в регионе выздоровело 105 человек, — сообщили в ведомстве.

Также в оперштабе добавили, что 1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением, а 11 880 уже сняты с наблюдения.