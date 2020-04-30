В Новосибирской области грузовик насмерть сбил шестилетнюю девочку

Сегодня днём, 30 апреля, в Черепановском районе Новосибирской области в селе Медведское грузовик сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ребёнок скончался в больнице, не приходя в сознание.

— В 13:50 селе Медведское у дома 38 по улице Октябрьская 31-летний водитель, управлявший автомобилем ГАЗ-3307, совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. Ребёнок с места происшествия с тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу, где в течение часа скончался, не приходя в сознание, — сооющили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

