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Происшествия

В Новосибирской области грузовик насмерть сбил шестилетнюю девочку

Ребёнок скончался в больнице

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Инцидент произошёл днём в 13:50

Инцидент произошёл днём в 13:50

Сегодня днём, 30 апреля, в Черепановском районе Новосибирской области в селе Медведское грузовик сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ребёнок скончался в больнице, не приходя в сознание.

— В 13:50 селе Медведское у дома 38 по улице Октябрьская 31-летний водитель, управлявший автомобилем ГАЗ-3307, совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. Ребёнок с места происшествия с тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу, где в течение часа скончался, не приходя в сознание, — сооющили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.

Вечером во вторник, 28 апреля, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали женщина и пятимесячная девочка.

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авария. ДТПнасмерть сбили ребенка
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