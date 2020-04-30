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Как выглядит сейчас будущая ледовая арена в Новосибирске — 10 фото со стройки

В ледовом дворце планируют провести Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году

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Строительство ледовой арены на левом берегу контролирует правительство Новосибирской области

Строительство ледовой арены на левом берегу контролирует правительство Новосибирской области

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко продолжают строить ледовую арену, на которой планируют провести Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Как продвигаются работы и как стройплощадка выглядит сейчас, запечатлел фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Первые сваи для строительства новой ледовой арены забили 20 сентября 2019 года

Первые сваи для строительства новой ледовой арены забили 20 сентября 2019 года

Работы на объекте идут непрерывно

Работы на объекте идут непрерывно

Подрядчиком для второго этапа строительства ледовой арены стала компания «Элинальфа», она выиграла аукцион 14 февраля этого года

Подрядчиком для второго этапа строительства ледовой арены стала компания «Элинальфа», она выиграла аукцион 14 февраля этого года

Подрядчик работает по графику, сейчас на объекте заливают фундаментую плиту<br>

Подрядчик работает по графику, сейчас на объекте заливают фундаментую плиту

Общая стоимость строительства оценивается в 10,5 млрд рублей

Общая стоимость строительства оценивается в 10,5 млрд рублей

Стройку посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников (справа). Он сказал, что доволен ходом работ

Стройку посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников (справа). Он сказал, что доволен ходом работ

Чтобы до ледовой арены было легче добраться, рядом с ней начали строить станцию метро «Спортивная»

Чтобы до ледовой арены было легче добраться, рядом с ней начали строить станцию метро «Спортивная»

Сейчас уже виден контур будущей арены

Сейчас уже виден контур будущей арены

Арену хотят ввести в эксплуатацию не позднее 30 июня 2022 года

Арену хотят ввести в эксплуатацию не позднее 30 июня 2022 года

Ранее НГС рассказывал, что известно о компании «Элинальфа», которая строит ледовую арену. Подрядчика для работ выбрали только с третьего раза.

Как продвигается строительство станции метро «Спортивная», которую хотят запустить в апреле 2022 года, смотрите в этом репортаже.

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