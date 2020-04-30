Как выглядит сейчас будущая ледовая арена в Новосибирске — 10 фото со стройки

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко продолжают строить ледовую арену, на которой планируют провести Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Как продвигаются работы и как стройплощадка выглядит сейчас, запечатлел фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Ранее НГС рассказывал, что известно о компании «Элинальфа», которая строит ледовую арену. Подрядчика для работ выбрали только с третьего раза.
Как продвигается строительство станции метро «Спортивная», которую хотят запустить в апреле 2022 года, смотрите в этом репортаже.