Как выглядит сейчас будущая ледовая арена в Новосибирске — 10 фото со стройки

Ранее НГС рассказывал, что известно о компании «Элинальфа», которая строит ледовую арену. Подрядчика для работ выбрали только с третьего раза.



Как продвигается строительство станции метро «Спортивная», которую хотят запустить в апреле 2022 года, смотрите в этом репортаже.