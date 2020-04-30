В МВД решили уволить начальницу участковых Новосибирска — она требовала план по нарушителям самоизоляции

— В ходе проверки изложенные сведения подтвердились. За нарушения требований законодательства Российской Федерации принято решение об увольнении указанного выше сотрудника со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей, — сообщается в документе.



В областной полиции журналисту НГС сообщили, что пока только «принято решение об увольнении», но сам факт увольнения не произошел.



— Сначала принимается решение, а потом издается приказ об увольнении. Приказа пока нет, — коротко пояснили в МВД по Новосибирской области.



Елена Устинова стала широко известна после появления в интернете голосовых сообщений, в которых она требовала от каждого района ежедневно сдавать по 8–10 протоколов, оформленных на нарушителей режима самоизоляции. В одном из сообщений она уточняла, что это распоряжение Юрия Юрьевича. Это имя сразу связали с руководителем новосибирской полиции Юрием Стерликовым. Вскоре после скандала с Устиновой Стерликов написал рапорт об увольнении. НГС вспомнил 6 самых скандальных историй, которые произошли во время его работы.