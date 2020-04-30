В МВД решили уволить начальницу участковых Новосибирска — она требовала план по нарушителям самоизоляции

Скандал с начальницей новосибирских участковых Еленой Устиновой, разгоревшийся неделю назад, получил продолжение. В МВД провели служебную проверку, которая показала, что женский голос на аудиозаписях, требующий от участковых ежедневно штрафовать по 8–10 человек за нарушение режима самоизоляции, действительно принадлежит Устиновой.
Первым об увольнении начальницы участковых сообщил телеграм-канал «Омбудсмен полиции» — там опубликовали документ, в котором говорится, что ГУ МД России по Новосибирской области по указанным фактам провело служебную проверку:
— В ходе проверки изложенные сведения подтвердились. За нарушения требований законодательства Российской Федерации принято решение об увольнении указанного выше сотрудника со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей, — сообщается в документе.
В областной полиции журналисту НГС сообщили, что пока только «принято решение об увольнении», но сам факт увольнения не произошел.
— Сначала принимается решение, а потом издается приказ об увольнении. Приказа пока нет, — коротко пояснили в МВД по Новосибирской области.
Елена Устинова стала широко известна после появления в интернете голосовых сообщений, в которых она требовала от каждого района ежедневно сдавать по 8–10 протоколов, оформленных на нарушителей режима самоизоляции. В одном из сообщений она уточняла, что это распоряжение Юрия Юрьевича. Это имя сразу связали с руководителем новосибирской полиции Юрием Стерликовым. Вскоре после скандала с Устиновой Стерликов написал рапорт об увольнении. НГС вспомнил 6 самых скандальных историй, которые произошли во время его работы.