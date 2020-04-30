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Почему 30 апреля считают днём рождения Новосибирска — объясняет краевед

И какие ещё даты основания нашего города называют историки

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Так выглядело место строительства моста через Обь в 1895 году

Так выглядело место строительства моста через Обь в 1895 году

30 апреля считают днём рождения Новосибирска (хотя эта дата — не единственная). Почему — рассказал сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.

— В этот день, 30 апреля (по старому стилю — прим. ред.) на берег Каменки, там где Каменка впадает в Обь — это место мы сейчас знаем как парк «Городское начало» — причалили несколько барж, которые привезли строителей Железнодорожного моста, чтобы строить мост Транссибирской магистрали через реку Обь. Изыскания этого моста прошли два года назад, в 1891 году. То есть 30 апреля сюда приезжают строители, чтобы сменить вектор развития нашего региона с сельскохозяйственного на индустриальный. Сначала шла долгая подготовительная работа, постройка моста началась только через год, — объясняет краевед.

С приездом рабочих в городе началось массовое жилое строительство. Также начали возводить мастерские, административные здания, первые общественные платные бани, конторы управления строительных работ. Тогда же стала развиваться торговля.

Некоторые исследователи называют другие даты в качестве дня рождения Новосибирска. Кто-то говорит о рубеже 17–18 веков, когда образовалось село Кривощёково. Кто-то отсчитывает возраст города от февраля 1893 года, когда император Александр III подписал постановление кабинета министров о том, что мост Транссибирской магистрали должен пересекать Обь именно в этом месте. Также называют днём рождения 28 декабря 1903 года по старому стилю, когда посёлок стал городом.

— С новым и старым стилем до сих пор существует путаница: как отсчитывать — от старого или нового? День рождения города мы празднуем по старому стилю, а не по новому. Здесь вступает в силу формулировка, выдвинутая доктором исторических наук Владимиром Зверевым, — «дата общественного согласия». Договорились так, а чтобы менять, нужны веские доказательства, пока их нет, — объясняет Константин Голодяев.

Ранее НГС рассказывал о том, как Новосибирск больше 100 лет назад пережил крупную эпидемию. Тогда умерли умерли больше 60 тысяч человек.

А сегодня мы опубликовали большой исследовательский текст об улице, которую можно назвать сердцем города — именно с неё началась городская новосибирская застройка. Посмотрите, как эти дома выглядят сейчас.

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