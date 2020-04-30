Почему 30 апреля считают днём рождения Новосибирска — объясняет краевед

С приездом рабочих в городе началось массовое жилое строительство. Также начали возводить мастерские, административные здания, первые общественные платные бани, конторы управления строительных работ. Тогда же стала развиваться торговля.

Некоторые исследователи называют другие даты в качестве дня рождения Новосибирска. Кто-то говорит о рубеже 17–18 веков, когда образовалось село Кривощёково. Кто-то отсчитывает возраст города от февраля 1893 года, когда император Александр III подписал постановление кабинета министров о том, что мост Транссибирской магистрали должен пересекать Обь именно в этом месте. Также называют днём рождения 28 декабря 1903 года по старому стилю, когда посёлок стал городом.



— С новым и старым стилем до сих пор существует путаница: как отсчитывать — от старого или нового? День рождения города мы празднуем по старому стилю, а не по новому. Здесь вступает в силу формулировка, выдвинутая доктором исторических наук Владимиром Зверевым, — «дата общественного согласия». Договорились так, а чтобы менять, нужны веские доказательства, пока их нет, — объясняет Константин Голодяев.

