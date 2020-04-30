Московские штрафы идут к нам: за нарушение самоизоляции на автомобиле предложили наказывать на 5000

В списке наказаний для водителей может появиться новый штраф в размере 5 тысяч рублей, который сейчас действует только в Москве на основе местного КоАП. Он положен водителям без пропуска во время режима повышенной готовности, который сейчас действует в стране. С такой идеей выступило заксобрание Нижегородской области. Поправки в КоАП РФ уже внесли на рассмотрение в Госдуму.



Депутаты предлагают добавить в КоАП РФ новую статью 12.38. Дословно россиян хотят наказывать за «управление транспортным средством без разрешения или иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности или ЧС». Для первого раза предусматриваются предупреждение или штраф от одной до пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении — только максимальный штраф.

