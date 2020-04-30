Московские штрафы идут к нам: за нарушение самоизоляции на автомобиле предложили наказывать на 5000

В списке наказаний для водителей может появиться новый штраф в размере 5 тысяч рублей, который сейчас действует только в Москве на основе местного КоАП. Он положен водителям без пропуска во время режима повышенной готовности, который сейчас действует в стране. С такой идеей выступило заксобрание Нижегородской области. Поправки в КоАП РФ уже внесли на рассмотрение в Госдуму.
Депутаты предлагают добавить в КоАП РФ новую статью 12.38. Дословно россиян хотят наказывать за «управление транспортным средством без разрешения или иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности или ЧС». Для первого раза предусматриваются предупреждение или штраф от одной до пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении — только максимальный штраф.
По мнению авторов законопроекта, документ направлен на сохранение здоровья людей и снижение негативных последствий от чрезвычайных ситуаций.
— Изменения позволят более эффективно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил поведения, в том числе с использованием технических средств фиксации нарушений в отношении водителей и владельцев автотранспортных средств, — говорится в пояснительной записке.
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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил газете «Коммерсант», что данное предложение не пройдет. Он уверен, что Нижегородская область подготовила этот проект по просьбе Москвы.
В столице уже штрафуют водителей на 5 тысяч рублей за езду без пропусков с помощью камер. Но правозащитники уверяют, что это делается незаконно. Дело в том, что штраф предусмотрен московским КоАП, а рассылать «письма счастья» можно только по общероссийским законам. Автоюрист Лев Воропаев уже обратился в Мосгорсуд с требованием отменить эту норму.
Но если предложение нижегородских депутатов одобрят и внесут в федеральный КоАП, то автоматическая отправка штрафов будет легализована, и вслед за Москвой они могут появиться в других регионах. Так было, например, с цифровыми пропусками.
— Если норма о штрафе согласована с верховной властью, то ее примут однозначно, — считает Лев Воропаев. — С другой стороны, нынешних законов уже хватает для того, чтобы наказывать за нарушение режима самоизоляции как пешеходов, так и автомобилистов. Для их работы регионам достаточно внести изменения в местные постановления.
Напомним, на федеральном уровне уже работают две статьи — 20.6.1 КоАП и 6.3 КоАП. По одной из них можно штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. Ранее мы рассказывали, как не нарваться на санкции.
Многие правозащитники не понимают, зачем власти вообще ограничивают передвижение граждан на личных автомобилях, ведь в условиях пандемии это самый безопасный транспорт.
— В автобусе или метро намного выше вероятность заразиться или заразить других, чем в собственной машине, — сказал основатель юридической компании «Автоликбез» Дмитрий Славнов. — Автомобиль — это капсула безопасности, это и есть самоизоляция. Передвижение на автомобилях нужно поощрять, а не ограничивать.