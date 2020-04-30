Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Также правительство выделит деньги на помощь россиянам, которые из-за коронавируса застряли за границей. Деньги пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды.



— По поручению президента мы выделим 12 млрд рублей на поддержку застройщиков. Нам важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок. Ещё 30 млрд рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков. С помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тысяч граждан, — заявил Мишустин.



Поддержку также получат компании, которые производят средства индивидуальной защиты, оборудование для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лекарства и медицинские изделия. На это выделят 15 млрд рублей. Еще 577,5 млн рублей распределят между девятью регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для помощи тем, кто старше 65 лет.

