Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Сегодня во время заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых видах поддержки для бизнеса, застройщиков, обманутых дольщиков и предприятий, производящих товары для борьбы с распространением коронавируса. Он заявил, что системообразующие предприятия, которые обеспечивают занятость большого числа людей, смогут обратиться за кредитами по льготной ставке не более 5%. В общей сложности таких кредитов будет выдано на 400 млрд рублей.
— Помимо кредитов по нулевой ставке малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктуризировать свои долги. Мы выделим 2 млрд рублей бюджетам регионов на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций, — рассказал премьер-министр.
Также правительство выделит деньги на помощь россиянам, которые из-за коронавируса застряли за границей. Деньги пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды.
— По поручению президента мы выделим 12 млрд рублей на поддержку застройщиков. Нам важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок. Ещё 30 млрд рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков. С помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тысяч граждан, — заявил Мишустин.
Поддержку также получат компании, которые производят средства индивидуальной защиты, оборудование для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лекарства и медицинские изделия. На это выделят 15 млрд рублей. Еще 577,5 млн рублей распределят между девятью регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для помощи тем, кто старше 65 лет.