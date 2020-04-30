Новосибирск лишился одного из мусорных перевозчиков — теперь некоторые улицы зарастают мусором

— Мы были на субподряде у ООО «Айсберг», оказывали услуги по транспортированию мусора. В связи со сложным финансовым состоянием компании, дебиторской задолженностью мы не можем больше функционировать. Нам не хватает средств, и образовалось большое количество долгов: по запчастям, сложно выплачивать зарплату, поставщикам должны, подрядчикам своим еще с прошлого года. В Центральном районе у нас один маршрут — порядка 300 пластиковых контейнеров, в Кировском мы полностью весь район обслуживали: около 2000 контейнеров там было. Но оборудование наше мы уже все продали, — рассказал корреспонденту НГС директор «НовосибСпецТранса» Алексей Савицкий.



В 2019 году компания «НСТ» под федеральным брендом Mag Group выиграла конкурс по вывозу мусора, а в 2020 году она продолжила работать на рынке как субподрядчик у ООО «Айсберг». Самостоятельно выйти на конкурс в этом году «НСТ» не удалось из-за более высокой суммы, которая требовалась для участия в торгах.



Как уточнил Савицкий, его компании должны денег и за вывоз мусора в 2019 году, и за работу в 2020 году. По оценкам «НСТ», региональный мусорный оператор «Экология-Новосибирск» за прошлый год остался им должен более 100 миллионов рублей, а компания «Айсберг» за 2020 год — более 17 миллионов.

