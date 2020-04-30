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Новосибирск лишился одного из мусорных перевозчиков — теперь некоторые улицы зарастают мусором

«НовосибСпецТранс» заявил, что ему не хватает средств, и распродал свое оборудование

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Крупный перевозчик мусора прекратил свою деятельность и перестал вывозить мусор из двух районов города

Крупный перевозчик мусора прекратил свою деятельность и перестал вывозить мусор из двух районов города

В Новосибирске перестала работать мусорная компания «НовосибСпецТранс», которая вывозила бытовые отходы и Кировского района, и части Центрального.

Жители Центрального района сообщили НГС о невывозе в течение нескольких дней мусора от жилых дворов Центрального района. Председатель ТСН «Олимп» Татьяна Михайлова рассказала: баки стоят полными рядом с домами по улице Крылова и по улице Гоголя.

Компания-перевозчик «НовосибСпецТранс», работавшая под федеральным брендом Mag Group, на этой неделе полностью прекратила свою деятельность. В компании уже распродали оборудование и рассчитали сотрудников.

— Мы были на субподряде у ООО «Айсберг», оказывали услуги по транспортированию мусора. В связи со сложным финансовым состоянием компании, дебиторской задолженностью мы не можем больше функционировать. Нам не хватает средств, и образовалось большое количество долгов: по запчастям, сложно выплачивать зарплату, поставщикам должны, подрядчикам своим еще с прошлого года. В Центральном районе у нас один маршрут — порядка 300 пластиковых контейнеров, в Кировском мы полностью весь район обслуживали: около 2000 контейнеров там было. Но оборудование наше мы уже все продали, — рассказал корреспонденту НГС директор «НовосибСпецТранса» Алексей Савицкий.

В 2019 году компания «НСТ» под федеральным брендом Mag Group выиграла конкурс по вывозу мусора, а в 2020 году она продолжила работать на рынке как субподрядчик у ООО «Айсберг». Самостоятельно выйти на конкурс в этом году «НСТ» не удалось из-за более высокой суммы, которая требовалась для участия в торгах.

Как уточнил Савицкий, его компании должны денег и за вывоз мусора в 2019 году, и за работу в 2020 году. По оценкам «НСТ», региональный мусорный оператор «Экология-Новосибирск» за прошлый год остался им должен более 100 миллионов рублей, а компания «Айсберг» за 2020 год — более 17 миллионов.

Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий в ООО «Айсберг»: по телефону компании отвечал автоответчик и трубку никто не брал. Комментарий по сложившейся ситуации оперативно предоставил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по вывозу мусора «Экология-Новосибирск».

— Региональным оператором в 2019 году зафиксировано 30 нарушений договора со стороны ООО «НовосибСпецТранс». Также фиксировались нарушения в предоставлении ежедневной отчетности. Акты о выполнении работ приняты на сумму в размере 145 704 434 рубля 21 копейка. Оплата принятых услуг осуществлена в полном объеме, — опровергли наличие долга в компании «Экология-Новосибирск».

По словам директора «НСТ» Алексея Савицкого, после окончания пандемии и начала нормальной работы судов они планируют подать заявление в Арбитражный суд о возврате долгов.

Мусорный коллапс в Новосибирске случался неоднократно: последний раз новосибирцы массово жаловались на невывоз бытовых отходов в январе 2020 года после новогодних праздников.

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мусорный коллапсЭкология-Новосибирск
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