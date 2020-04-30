В Минздраве объяснили очереди из скорых возле инфекционки для больных коронавирусом технической сложностью

Задержку в приёме больных, госпитализированных с подозрением на коронавирус, и очереди из скорых у инфекционной больницы №11 объяснили «технической сложностью».

Так прокомментировал эту ситуацию министр здравоохранения Константин Хальзов сегодня на брифинге, 30 апреля.



— Сегодня действительно существует определённая техническая сложность, для нас, понятно, новая. Почему есть эти очереди? Потому что сегодня больница №11 — это не только COVID-центр, но и наша сортировочная база по внебольничным пневмониям. Значительная часть людей, которых сюда везут, — это пациенты с внебольничными пневмониями, — уточнил он.

