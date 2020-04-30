В Минздраве объяснили очереди из скорых возле инфекционки для больных коронавирусом технической сложностью

Задержку в приёме больных, госпитализированных с подозрением на коронавирус, и очереди из скорых у инфекционной больницы №11 объяснили «технической сложностью».
Так прокомментировал эту ситуацию министр здравоохранения Константин Хальзов сегодня на брифинге, 30 апреля.
— Сегодня действительно существует определённая техническая сложность, для нас, понятно, новая. Почему есть эти очереди? Потому что сегодня больница №11 — это не только COVID-центр, но и наша сортировочная база по внебольничным пневмониям. Значительная часть людей, которых сюда везут, — это пациенты с внебольничными пневмониями, — уточнил он.
По словам Константина Хальзова, новосибирцев отправляют в это учреждение, чтобы понять, есть ли у них COVID-19 или нет. Пересечение поступающих пациентов в приёмном покое, как подчеркнул он, исключено, но отсюда — задержка при госпитализации людей.
— Один из элементов обязательного исследования — проведение компьютерной томографии. То есть все, кто сегодня поступает в больницу №11 с признаками внебольничной пневмонии, проходят обязательную компьютерную томографию. Поэтому, чтобы минимизировать эти вещи, мы сегодня с заместителем министра, главным инфекционистом, главным пульмонологом больницы как раз обсуждали расширение возможностей, то есть открытие дополнительных боксов, в которых мы будем принимать пациентов на уровне приёмного покоя, плюс тех пациентов, которых по маршрутизации переводят из первой инфекционной больницы, — добавил он.
На очереди возле инфекционки обратили внимание на прошлой неделе. У больницы №11 насчитали около восьми машин скорой помощи, внутри них были пациенты, госпитализированные с подозрением на коронавирус.