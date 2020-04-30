Худший апрель с начала века: российский автопром готовится к простоям и массовым сокращениям

Российский автопром лихорадит уже месяц: после синхронной остановки заводов в конце марта в апреле часть предприятий вернулась к работе, но планы на май очень пёстрые. Авторынок России переживает худший апрель за десятки лет.



С 29 апреля в продолжительный отпуск ушли производственные сотрудники АВТОВАЗа: завод возобновит работу лишь 18 мая. Автогигант простаивал и первую половину апреля.



Вернулся к работе завод Volkswagen под Калугой, который остановился ещё в марте из-за нехватки запчастей, а ещё завод Renault в Москве, где выпускают Renault Duster и родственные модели. При этом объёмы производства будут заметно снижены из-за повышенных мер безопасности. На первом этапе завод Renault, например, будет работать в одну смену с 50-процентной скоростью конвейера.