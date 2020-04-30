Худший апрель с начала века: российский автопром готовится к простоям и массовым сокращениям

Российский автопром лихорадит уже месяц: после синхронной остановки заводов в конце марта в апреле часть предприятий вернулась к работе, но планы на май очень пёстрые. Авторынок России переживает худший апрель за десятки лет.
С 29 апреля в продолжительный отпуск ушли производственные сотрудники АВТОВАЗа: завод возобновит работу лишь 18 мая. Автогигант простаивал и первую половину апреля.
Вернулся к работе завод Volkswagen под Калугой, который остановился ещё в марте из-за нехватки запчастей, а ещё завод Renault в Москве, где выпускают Renault Duster и родственные модели. При этом объёмы производства будут заметно снижены из-за повышенных мер безопасности. На первом этапе завод Renault, например, будет работать в одну смену с 50-процентной скоростью конвейера.
Петербургский завод Nissan находится в режиме простоя и планирует сокращение четверти сотрудников (около 450 человек), пишет сайт «Фонтанка». В компании эти новости подтвердили, но отметили, что решение о переводе завода на работу в одну смену было принято ещё в начале марта и напрямую с коронавирусным кризисом не связано. Часть сотрудников ушли по собственному желанию, получив шесть окладов.
Продажи автомобилей Nissan в России действительно падали, например, по итогам 2019 года они снизились на 20% — худший результат в топ-10. Модельный ряд компании в последние годы значительно сократился, и спросом пользуется в основном Nissan Qashqai. У марки есть сложности и с глобальным производством, например, по данным Reuters, майский план выпуска автомобилей в Японии сокращён почти в пять раз.
Завод Mazda на Дальнем Востоке возобновил работу одним из первых в апреле, но в конце месяца встал на паузу, которая продлится до конца мая. Это время планируют использовать для модернизации производства.
Ситуация в российском автопроме крайне неоднородная: часть предприятий работает со сниженной нагрузкой (завод Hyundai под Питером, калининградский «Автотор», Mercedes в Подмосковье), другие же простаивают весь апрель (питерский заводы Toyota и Nissan).
Первой проблемой для российского автопрома стал дефицит сначала китайских, потом европейских компонентов, после чего в России ввели нерабочие недели, остановив почти все производства как минимум на неделю. Но если эти две причины пошли на спад, на первый план выходит резкое падение спроса: по оценкам российской ассоциации автодилеров РОАД, в апреле продажи автомобилей упадут на 93–95% — абсолютный рекорд за последние 20 лет. Проблемой является не только снижение покупательского интереса, но и невозможность купить автомобиль традиционным образом: в большинстве регионов шоурумы дилеров закрыты. Сами автодилеры характеризуют ситуацию как идеальный шторм.
Проблемы со спросом в апреле — мае усугубляются и достаточно успешными мартовскими продажами, когда многие поспешили приобрести машину впрок. При этом цены на автомобили в апреле ощутимо выросли, несмотря на снижение интереса, а прайс-листы сохранили лишь 15 марок, да и то не самых значимых для рынка.