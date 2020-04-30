Главного лозунга не будет: рассказываем, как в этом году 1 мая пройдёт «Монстрация» в Новосибирске

Художник и организатор абсурдного шествия «Монстрация» Артём Лоскутов рассказал о формате мероприятия в этом году. Он предложил всем фанатам «Монстрации» выкладывать фотографии в социальных сетях под тегом #монстрация2020.
— Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. Ведь иначе боги прогневаются на нас, — написал Лоскутов в посте в «Фейсбуке». — Пока лозунги придумываются — придумывайте. Пока есть на чём их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020.
Художник подчеркнул, что в этом году главного лозунга «Монстрации» не будет — так как из-за вируса все оказались в первом ряду личной «Монстрации», где каждый лозунг — главный.
— «Монстрация» становится Облачной, отражаясь облаком фотографий — своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз, — объяснил Лоскутов.
Посмотреть, как прошла монстрация в Новосибирске в прошлом году вы можете в репортаже НГС. Тогда сибиряки бодро шли под техно, а всё действо напоминало гуляющую рейв-вечеринку.