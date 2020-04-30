Главного лозунга не будет: рассказываем, как в этом году 1 мая пройдёт «Монстрация» в Новосибирске

Художник и организатор абсурдного шествия «Монстрация» Артём Лоскутов рассказал о формате мероприятия в этом году. Он предложил всем фанатам «Монстрации» выкладывать фотографии в социальных сетях под тегом #монстрация2020.



— Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. Ведь иначе боги прогневаются на нас, — написал Лоскутов в посте в «Фейсбуке». — Пока лозунги придумываются — придумывайте. Пока есть на чём их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020.