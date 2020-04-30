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«Люди стали экономить»: в этом месяце новосибирцы начали хуже платить за ЖКХ

Сейчас городские власти продумывают меры поддержки ресурсоснабжающих организаций

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Ритмичность оплаты услуг ЖКХ в Новосибирске ухудшилась

Ритмичность оплаты услуг ЖКХ в Новосибирске ухудшилась

Жители Новосибирска стали хуже платить за коммунальные услуги после введения режима самоизоляции.

Об этом сегодня, 30 апреля, во время онлайн-встречи с журналистами рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Что касается в целом ситуации: наблюдается по докладам управляющих организаций, СГК, что люди стали экономить, и ритмичность оплаты за жилищно-коммунальные услуги ухудшилась. Пока какие-то выводы делать, наверное, рано, давайте дождёмся окончания месяца, подведём итоги, — рассказал глава города.

Анатолий Локоть также добавил, что сейчас власти продумывают меры поддержки компаний, которые работают в сфере ЖКХ.

— То, что касается ресурсоснабжающих организаций, прежде всего, «Горводоканала», мы рассматриваем методы поддержки. Определённые шаги мы в этом отношении предприняли, и мы будем выносить на сессию совета депутатов города Новосибирска соответствующие документы. Во всяком случае, мы отказываемся от ежемесячных отчислений от наших муниципальных учреждений в размере 10%, которые они делают. Мы предлагаем депутатам эти наши предложения поддержать, там перечень таких мер. И этим самым мы будем поддерживать наши предприятия, — объяснил глава города.

Мэр сообщил, что меры поддержки предприятий могут принять также на региональном и федеральном уровнях.

— Я думаю, что в комплексе эти меры положительно скажутся и на задолжниках, и на поддержании наших предприятий, которые работают в этой отрасли, — добавил Анатолий Локоть.

Во время прошлой встречи с журналистами мэр рассказал, почему в городе досрочно отключили отопление. Анатолий Локоть выразил надежду, что отключение тепла будет поддержано всеми новосибирцами и улучшит климат в квартирах.

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ЖКХкоммунальные платежиресурсоснабжающие организации
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