Военные назвали дату генеральной репетиции пролёта авиации над центром Новосибирска

Сейчас военные летчики приступили к проведению совместных тренировок.

— Они на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полёта воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов, — добавили военные.

Сейчас NGS.RU публикует цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просим жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы ищем не парадные портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме».



Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру 8 923 157-00-00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.