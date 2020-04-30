30 апреля четверг
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 73.69
eur 80.05
Тема дня 35 новых случаев коронавируса: кто заболел
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 73.69
eur 80.05

Все новости

Все новости
Город

Военные назвали дату генеральной репетиции пролёта авиации над центром Новосибирска

Пролёт посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

2 299
26 Обсудить

Поделиться

В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, в том числе&nbsp;и истребители-перехватчики МиГ-31

В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, в том числе и истребители-перехватчики МиГ-31

Военные назвали дату проведения генеральной репетиции пролёта авиации — она пройдет 7 мая над центром Новосибирска.

— Демонстрационный пролет военной авиации, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–45 годов, пройдет в Новосибирске 9 мая. В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, — рассказали в пресс-службе ЦВО о пролёте в День Победы.

Сейчас военные летчики приступили к проведению совместных тренировок.

— Они на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полёта воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов, — добавили военные.

Сейчас NGS.RU публикует цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просим жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы ищем не парадные портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме».

Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру 8 923 157-00-00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

День ПобедыПарад Победы75-летие Великой Победывоенная авиация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!