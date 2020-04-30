Военные назвали дату генеральной репетиции пролёта авиации над центром Новосибирска

Военные назвали дату проведения генеральной репетиции пролёта авиации — она пройдет 7 мая над центром Новосибирска.
— Демонстрационный пролет военной авиации, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–45 годов, пройдет в Новосибирске 9 мая. В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, — рассказали в пресс-службе ЦВО о пролёте в День Победы.
Сейчас военные летчики приступили к проведению совместных тренировок.
— Они на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полёта воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов, — добавили военные.
Сейчас NGS.RU публикует цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просим жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы ищем не парадные портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме».
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