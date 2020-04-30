«Мы набрали скорость». Вирусолог спрогнозировал, что ждёт Новосибирск из-за коронавируса

Число заболевших новосибирцев приближается к 500. В этот четверг, 30 апреля, в регионе выявили ещё 35 случаев заражения коронавирусом, а несколько дней назад был поставлен антирекорд — 60 заболевших за сутки.



Что нас ждёт в ближайшем будущем? Сколько человек в нашем регионе могут переболеть коронавирусной инфекцией? Какое количество подтверждённых диагнозов будет на пике развития эпидемии? И когда всё это закончится? С этими вопросами мы обратились к вирусологу из НГУ Сергею Нетёсову.

— Предвидеть, какой процент новосибирцев переболеет коронавирусом, сейчас невозможно, потому что для этого нужно, чтобы у нас началось ежедневное снижение числа заболевших. Но оно пока не началось. Мы вышли на примерно постоянное ежедневное прибавление числа заболевших, но до снижения далеко — минимум несколько дней, и это может произойти, только если народ не начнёт интенсивно общаться на праздниках. Допустим, кто-то за эти майские выходные будет общаться постоянно с 3–5 людьми. Так вот, если каждый из нас будет контактировать с таким количеством новых людей ежедневно, то эпидемию мы не остановим, — считает вирусолог.