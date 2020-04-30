«Мы набрали скорость». Вирусолог спрогнозировал, что ждёт Новосибирск из-за коронавируса

Число заболевших новосибирцев приближается к 500. В этот четверг, 30 апреля, в регионе выявили ещё 35 случаев заражения коронавирусом, а несколько дней назад был поставлен антирекорд — 60 заболевших за сутки.
Что нас ждёт в ближайшем будущем? Сколько человек в нашем регионе могут переболеть коронавирусной инфекцией? Какое количество подтверждённых диагнозов будет на пике развития эпидемии? И когда всё это закончится? С этими вопросами мы обратились к вирусологу из НГУ Сергею Нетёсову.
— Предвидеть, какой процент новосибирцев переболеет коронавирусом, сейчас невозможно, потому что для этого нужно, чтобы у нас началось ежедневное снижение числа заболевших. Но оно пока не началось. Мы вышли на примерно постоянное ежедневное прибавление числа заболевших, но до снижения далеко — минимум несколько дней, и это может произойти, только если народ не начнёт интенсивно общаться на праздниках. Допустим, кто-то за эти майские выходные будет общаться постоянно с 3–5 людьми. Так вот, если каждый из нас будет контактировать с таким количеством новых людей ежедневно, то эпидемию мы не остановим, — считает вирусолог.
Динамика распространения коронавирусной инфекции, по словам эксперта, зависит от каждого жителя и того, насколько хорошо он соблюдает ограничительные меры.
— Приведу аналогию: человек садится за руль, разгоняет машину до 60 км/ч и едет постоянно на этой скорости. Но ведь это же не значит, что он остановился. Вот и мы сейчас набрали скорость — 35–40 заболевших в день и едем с этой же скоростью. Так ехать мы можем до бесконечности, если не прервём эпидемические цепочки. Всё зависит от людей — как они будут соблюдать ограничительные меры, такой результат мы и получим. Наша задача — чтобы этот автомобиль остановился. Пока даже не видно, что он тормозит, — говорит Сергей Нетёсов.
Неделей ранее мы спрашивали у вирусолога подошла ли Новосибирская область к пику — по его мнению, говорить о пике рано, так как противоэпидемические меры соблюдаются новосибирцами крайне плохо.
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