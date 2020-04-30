Вход в Первомайский сквер перегородили блоками — теперь железобетонно никто не пройдет (но это не точно)

В этот четверг, 30 апреля, на входе в Первомайский сквер появились бетонные блоки и железные ограждения. Таким образом власти пытаются добиться соблюдения горожанами запрета на посещение зеленых зон. Пока получается не очень.
Решение запретить посещение парков и скверов было принято в середине прошлой недели. На входе в большинство городских парков появились ограничительные красно-белые ленточки и предупреждающие объявления. Но горожане эти препятствия игнорировали, поэтому в ход пошли полицейские наряды и кордоны на въезде в парки.
Сейчас власти прибегли к ещё более внушительным средствам защиты — на входе в Первомайский сквер появились бетонные блоки. Такими временными барьерами преграждают обычно дорогу транспорту (например, во время проведения ярмарок или фестивалей). Блоки дополняют железные барьеры.
Как выяснилось почти сразу, новосибирцев и эти ограждения не сильно смущают. Желающие срезать дорогу через парк просто обходят бетонный блок по газону.
Упорство городских властей, пытающихся не пустить горожан в зелёные зоны, ярко контрастирует со всё увеличивающейся активностью горожан. По данным «Яндекса» в городе наблюдается довольно активное движение автотранспорта (пробки оценены в 4 балла). Общий же уровень самоизоляции упал до 1.3 балла.
Режим самоизоляции в Новосибирске, как и во многих других регионах, продлили до 11 мая. Большинство горожан продолжают ходить на работу, не работают только торговые центры, точки общепита и некоторые магазины. Ситуация с коронавирусом тем временем продолжает ухудшаться: за последние сутки в регионе еще 35 человек заболели новой инфекцией.
НГС поговорил с родственниками 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса. Они готовят обращение в прокуратуру, утверждая, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу — подробнее об этом читайте тут.