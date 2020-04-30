Вход в Первомайский сквер перегородили блоками — теперь железобетонно никто не пройдет (но это не точно)

Сейчас власти прибегли к ещё более внушительным средствам защиты — на входе в Первомайский сквер появились бетонные блоки. Такими временными барьерами преграждают обычно дорогу транспорту (например, во время проведения ярмарок или фестивалей). Блоки дополняют железные барьеры.

Как выяснилось почти сразу, новосибирцев и эти ограждения не сильно смущают. Желающие срезать дорогу через парк просто обходят бетонный блок по газону.

Упорство городских властей, пытающихся не пустить горожан в зелёные зоны, ярко контрастирует со всё увеличивающейся активностью горожан. По данным «Яндекса» в городе наблюдается довольно активное движение автотранспорта (пробки оценены в 4 балла). Общий же уровень самоизоляции упал до 1.3 балла.

Режим самоизоляции в Новосибирске, как и во многих других регионах, продлили до 11 мая. Большинство горожан продолжают ходить на работу, не работают только торговые центры, точки общепита и некоторые магазины. Ситуация с коронавирусом тем временем продолжает ухудшаться: за последние сутки в регионе еще 35 человек заболели новой инфекцией.