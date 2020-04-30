Как коронавирус захватывает Новосибирск: онлайн-трансляция со встречи с министром

В этот четверг, 30 апреля, министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал о том, какая работа проводится в Новосибирской области в период распространения коронавируса.

Прямой эфир с этого мероприятия мы вели в нашем Instagram, ну а здесь — представили текстовую расшифровку основных тезисов.