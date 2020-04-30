Как коронавирус захватывает Новосибирск: онлайн-трансляция со встречи с министром

Добрый день, читатели! Сегодня я, Ксения Лысенко, и моя коллега Маша Вьюн будем вести эту трансляцию. Мы ждём выступления Константина Хальзова, до начала мероприятия остаётся около 10 минут.
Немного цифр. В Новосибирской области у 471 человека подтверждён диагноз «коронавирус», 25 из них — дети. За прошедшие сутки вирус выявили у 35 новосибирцев.
Накануне фонд ОМС пересмотрел оплату страховыми компаниями лечения от COVID-19. Если в конце марта стоимость лечения при тяжелом течении заболевания колебалась в пределах 200 тысяч рублей, а средней тяжести — до 100 тысяч рублей, то теперь цена выросла почти вдвое. Подробности читайте здесь.
Трансляция начнётся с минуты на минуту, брифинг запланирован на 16:30.
Министр немного задерживается.
Брифинг начался.
— Уже выписано 78 человек. Ожидаем в ближайшее время ещё большее число выздоровевших, — сказал министр.
Об очередях из "скорых" в больнице №11.
— По протоколу пересечение поступающих пациентов невозможно, есть определённая задержка в госпитализации. Накануне мы обсуждали открытие дополнительных больничных боксов, — сказал Константин Хальзов.
Константин Хальзов отказался комментировать случай с возможным заражением главы Колыванского района Евгения Артюхова из-за раскрытия персональных данных:
— Если он сам захочет рассказать — я не против.
Корреспонденту НГС глава района накануне объяснил, что сдал анализ на коронавирус из-за ухудшившегося состояния здоровья.
По словам министра, пока удаётся сдержать "натиск заболеваемости" среди медперсонала.
— У нас постепенно увеличивается число случаев заболевания среди медперсонала. Общее количество заболевших — 79. Но мы стараемся максимально тестировать тех, кто имеет потенциальную возможность заразиться, то есть тех, кто контактирует с больными, — добавил он.
— Пока все те лаборатории, которые есть в Новосибирской области, все задействованы. В ближайшее время добавится ещё одна — на базе Технопарка.
В настоящее время функционируют восемь лабораторий — частные и государственные. Новая лаборатория может стать девятой.
На этом брифинг с министром здравоохранения завершён. Спасибо, что были с нами, и берегите себя!