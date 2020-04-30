Как Новосибирск отметит 9 Мая в этом году: шествие онлайн, песни с балконов и еще кое-что

Власти НСО рассказали о мероприятиях, которые запланированы ко Дню Победы. Как пройдет легендарный «Бессмертный полк», состоится ли парад, можно ли будет гулять по улицам в этот день — рассказываем ниже.

Афиша на День Победы в Новосибирске

Акция «Георгиевская ленточка» в этом году пройдёт с 4 по 9 мая. Их можно будет найти в магазинах, аптеках и других общественных местах, которые определят позже.

8 мая из крупных мероприятий пройдёт акция «Свеча в окне» (или «Фонарики Победы») в 22:00 — новосибирцы могут перед своими окнами выставить свечи.