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Как Новосибирск отметит 9 Мая в этом году: шествие онлайн, песни с балконов и еще кое-что

Из-за коронавируса День Победы новосибирцы будут отмечать непривычным способом

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В этом году акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-режиме

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-режиме

Власти НСО рассказали о мероприятиях, которые запланированы ко Дню Победы. Как пройдет легендарный «Бессмертный полк», состоится ли парад, можно ли будет гулять по улицам в этот день — рассказываем ниже.

Афиша на День Победы в Новосибирске

Акция «Георгиевская ленточка» в этом году пройдёт с 4 по 9 мая. Их можно будет найти в магазинах, аптеках и других общественных местах, которые определят позже.

8 мая из крупных мероприятий пройдёт акция «Свеча в окне» (или «Фонарики Победы») в 22:00 — новосибирцы могут перед своими окнами выставить свечи.

9 мая начнётся с акции «Сад в памяти» в районе ОбьГЭС. Замгубернатора Сергей Нелюбов сказал, что в ней будут участвовать немного человек, чтобы минимизировать риски. К тому же памятное дерево в честь героя новосибирцы могут посадить на своём участке и отметить это на интерактивной карте.

В этот день также будет организована трансляция минуты молчания, новосибирцам предлагают потом выйти на балконы и спеть песню «День Победы». Кроме того, жителям региона предложили украсить окна квартир наклейками в военной тематике в рамках акции «Окна Победы».

Руководитель ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Алла Данилевская отметила ещё информационно-просветительский проект «Имя Героя на карте региона», для которого создана интерактивная карта.

Более подробную программу НГС опубликует позже.

Как пройдёт «Бессмертный полк» в Новосибирске

Традиционное шествие с портретами родственников, погибших или пострадавших на войне, организуют в онлайн-формате на специальном портале.

— Проект позволит людям «пройти» вместе с портретами своих дедов и прадедов в виртуальном строю, онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах по всей России. Участникам акции необходимо заполнить форму с информацией и прикрепить фото родственника-ветерана и свою фотографию на сайте одной из партнёрских площадок. Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В частности, фотографии «Бессмертного полка» будут показаны на всех digital-экранах сети «Дизайнмастер» в течение всего дня 9 Мая, при этом коммерческая реклама на медиаэкранах транслироваться не будет. Подать заявку на участие, чтобы фото вашего героя появилось на экранах по всему Новосибирску, можно на этом сайте.

Сколько ветеранов в Новосибирской области

Также Сергей Нелюбов рассказал, что каждого ветерана поздравят с учётом всех мер безопасности:

— На территории Новосибирской области 15 306 ветеранов, из них участников Великой Отечественной войны — 598, блокадников — 302, бывших малолетних тружеников — 300, труженики тыла — 12 106, дети войны — 27 340 человек.

Он добавил, что всем оказываются адресные меры поддержки.

— Региональная выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершенным узникам концлагерей выплачено 5 тысяч рублей каждому с поздравительными открытками от главы региона. Мы выдали более 13,5 тысячи юбилейных медалей, — пояснил Сергей Нелюбов.

Сегодня военные назвали дату генеральной репетиции пролёта авиации над центром Новосибирска. А о том, что парад Победы в Новосибирске отменили, стало известно в середине апреля.

Редакция НГС продолжает искать фотографии героев ВОВ для проекта «Фронтовой инстаграм», подробнее можете почитать здесь.

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коронавирускоронавирус в Новосибирск9 Маяветераны
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