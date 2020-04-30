НОВАТ покажет запись оперы «Севильский цирюльник». Ее можно будет посмотреть в эту пятницу, 1 мая, в 19:00 на НГС.
— Мы подготовили запись премьеры жизнерадостной оперы Джоаккино Россини 2018 года с участием звездного состава солистов: в партии Розины — блистательная Василиса Бержанская, Фигаро — Павел Янковский, Граф Альмавива — Франческо Туппо, Бартоло — Андрей Триллер, Базилио — Алексей Лаушкин, — сообщает НОВАТ.
Посмотреть спектакль можно будет прямо тут (добавляйте эту страничку в закладки).
Трансляцию также покажут на официальном сайте НОВАТа, YouTube-канале, страницах во «ВКонтакте» и Facebook.
Ранее оперный театр показывал трансляцию балета «Коппелия». Ее провели онлайн, потому что НОВАТ приостановил работу из-за коронавируса, как и другие театры города.