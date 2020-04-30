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В России более 100 тысяч человек заражены коронавирусом: за сутки 7099 новых случаев

Страна остается на восьмом месте мирового рейтинга COVID-19

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С подозрением на коронавирус уже 208 тысяч человек

С подозрением на коронавирус уже 208 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса, общее число заражений — 106 498. Выздоровели 1333 человека (всего таких 11 619 человек), за сутки скончался 101 человек (всего 1073 умерших). Только за минувший день врачи провели 194,5 тысячи тестов, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стране остаются 208 тысяч человек — об этом сообщает Роспотребнадзор.

Сегодня динамика вновь пошла вверх

Сегодня динамика вновь пошла вверх

Наша страна остается на восьмом месте мирового рейтинга COVID-19, который ведет американский Университет Хопкинса. По данным исследователей, в мире зафиксировано 3 194 663 случая коронавируса, на первом месте по числу зараженных — США (1,039 млн), на втором — Испания (236 тысяч случаев), на третьем — Италия (203 тысячи заражений).

Режим самоизоляции в России продлевается до конца майских праздников: если люди останутся дома и минимизируют число социальных контактов, это позволит сдержать всплеск заражений и в скором времени выйти на плато, утверждают эксперты. По оценкам вирусологов, мы находимся примерно в середине пути эпидемии.

— Если считать, что эпидемия началась в марте, то сейчас мы как раз в середине, это переломный момент. Дальше будет волнообразное течение. Россия у нас — не Дания и не Франция, это огромная страна. Когда в Москве пойдет потихонечку заболеваемость на спад, по стране она еще пройдет волнообразно, — говорит главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова. — Будет еще несколько подъемов и спадов, пока вирус не пройдет по всей стране.

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коронавируспандемиясамоизоляция
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