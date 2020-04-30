Бердчанин решил поменять водительские права на самоизоляции: он пришёл в ГИБДД и получил штраф

29 апреля Бердский районный суд оштрафовал Кирилла Кириченко на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции — он приехал в автоинспекцию, чтобы поменять права.



Как пояснили в пресс-службе суда, Кириченко приехал в Новосибирск из Москвы и должен был 14 дней находиться в режиме самоизоляции, включающем непрерывное медицинское наблюдение в домашних условиях.

— Виновный находился в помещении МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в городе Бердске с целью обмена водительского удостоверения, нарушив режим самоизоляции, покинув место своего пребывания, — подчёркивают в ведомстве.