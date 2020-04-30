Закончились поиски сибирячки, которая пропала на машине вместе с сыном — рассказываем, что с ней

Сегодня, 30 апреля, стало известно о том, что пропавшая почти две недели назад жительница Новосибирска Валентина Роговская найдена живой.
— Она найдена, вчера вышла на связь, — подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Заявление о пропаже Валентины Роговской в полицию написали её подруги, так как та перестала выходить на связь «без каких-либо объективных причин». До этого женщина говорила о своих планах уехать на дачу на всё время самоизоляции вместе с несовершеннолетним сыном — но на даче она так и не появилась, а телефон все десять дней был недоступен.
— Она отзвонилась, всё хорошо у неё, — рассказала корреспонденту НГС подруга Валентины Светлана. — В деревне отдыхает, вместе с сыном. Живы, здоровы.
Женщина пояснила, что не могла выйти на связь с друзьями, так как находится в деревне, в которой нет сотовой связи.
В Новосибирске уже второй месяц ведутся поиски новосибирского учёного Геннадия Кулакова. 3 марта он вышел со своей работы (Институт горного дела), но домой так и не вернулся.