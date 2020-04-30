Закончились поиски сибирячки, которая пропала на машине вместе с сыном — рассказываем, что с ней

Сегодня, 30 апреля, стало известно о том, что пропавшая почти две недели назад жительница Новосибирска Валентина Роговская найдена живой.



— Она найдена, вчера вышла на связь, — подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Заявление о пропаже Валентины Роговской в полицию написали её подруги, так как та перестала выходить на связь «без каких-либо объективных причин». До этого женщина говорила о своих планах уехать на дачу на всё время самоизоляции вместе с несовершеннолетним сыном — но на даче она так и не появилась, а телефон все десять дней был недоступен.

