Глава Колыванского района объяснил, зачем сдал анализ на коронавирус

Глава района также объяснил, почему решил сдать анализ: «В связи с небольшим ухудшением физического состояния и ответственностью как главы в период общего заболевания».

При этом он уверяет, что положительного результата пока не было.

Сегодня стало известно о ещё 35 заболевших в Новосибирской области. Ранее НГС публиковал карту, на которой отмечены районы нашего региона, где выявили заболевших коронавирусной инфекцией.



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