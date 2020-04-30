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Тема дня 35 новых случаев коронавируса: кто заболел
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Глава Колыванского района объяснил, зачем сдал анализ на коронавирус

И прокомментировал разговоры о том, что у него положительный результат

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Сейчас глава района ждёт результаты анализа на коронавирус

Сейчас глава района ждёт результаты анализа на коронавирус

Глава Колыванского района Евгений Артюхов объяснил НГС, зачем сдал анализ на коронавирус. Накануне о том, что его госпитализировали в больницу с подтвержденным COVID-19, сообщила Тайга.Инфо — издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что первый тест Артюхова на коронавирус оказался положительным. Сам чиновник пока не подтверждает эту информацию, объясняя, что результаты станут известны только сегодня вечером (30 апреля).

— Я и заместители добровольно сдали анализы и ждём результатов. В настоящий момент находимся в самоизоляции. Состояние хорошее, температура 36,6, — прокомментировал он в разговоре с журналистом НГС.

Глава района также объяснил, почему решил сдать анализ: «В связи с небольшим ухудшением физического состояния и ответственностью как главы в период общего заболевания».

При этом он уверяет, что положительного результата пока не было.

Сегодня стало известно о ещё 35 заболевших в Новосибирской области. Ранее НГС публиковал карту, на которой отмечены районы нашего региона, где выявили заболевших коронавирусной инфекцией.

Мы следим за ситуацией с COVID-19 в Новосибирске и регионе в нашей онлайн-хронике.

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Колыванский районкоронавирустест на COVID-19
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