Мужчина устроил дебош под окнами на Степной: он бил машины и требовал ключи, чтобы уехать

По её словам, кто-то из местных жителей вызвал полицию, и примерно через 20 минут приехал экипаж ДПС.



— Он на них тоже кинулся, они его скрутили с горем пополам и увезли, — говорит женщина.



Она добавила, что не спускалась на улицу, поэтому не знает, в каком состоянии был мужчина.

Информацию о нападении на автомобили подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



— В 5:44 поступило сообщение в полицию, буквально через несколько минут приехали и задержали его. Работают с ним. Сейчас проводится проверка, на данный момент поступило три заявления от пострадавших. Известно, что нападавший 1984 года рождения, — рассказали в ведомстве.



Ранее НГС писал о том, что 28 апреля на Красном проспекте в Новосибирске водитель «Фольксвагена» въехал в ограждение. Водителю стало плохо, он не справился с управлением и въехал в забор.