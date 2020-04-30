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Мужчина устроил дебош под окнами на Степной: он бил машины и требовал ключи, чтобы уехать

Своими криками мужчина разбудил жителей района в 5:30 утра

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Нападавший повредил несколько автомобилей

Нападавший повредил несколько автомобилей

Сегодня утром, 30 апреля, на улице Степной в Ленинском районе Новосибирска мужчина повредил несколько автомобилей: разбил стекло, багажник, у одной машины оторвал ручку. Дебошира увезли в полицию.

Об инциденте рассказала местная жительница Татьяна Рыженкова, чей автомобиль тоже пострадал.

— Мы проснулись от криков и сигнализации где-то в 5:30. Когда муж пошёл на улицу, было 5:45. Он (нападавший. — Прим. ред.) кричал: «Скиньте мне ключи, я уеду», от любой машины. Поэтому он машины и бил, чтобы сигнализации срабатывали, чтобы привлечь внимание, — объяснила Татьяна.

Женщина видела, что в её дворе нападавший повредил 5 автомобилей.

— У одной машины лобовое полностью разбито, у нас — багажник, у одной двери ручка оторвана, у другой машины зеркало и вмятина, — рассказала Татьяна.

Момент нападения попал на видео

По её словам, кто-то из местных жителей вызвал полицию, и примерно через 20 минут приехал экипаж ДПС.

— Он на них тоже кинулся, они его скрутили с горем пополам и увезли, — говорит женщина.

Она добавила, что не спускалась на улицу, поэтому не знает, в каком состоянии был мужчина.

Информацию о нападении на автомобили подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— В 5:44 поступило сообщение в полицию, буквально через несколько минут приехали и задержали его. Работают с ним. Сейчас проводится проверка, на данный момент поступило три заявления от пострадавших. Известно, что нападавший 1984 года рождения, — рассказали в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что 28 апреля на Красном проспекте в Новосибирске водитель «Фольксвагена» въехал в ограждение. Водителю стало плохо, он не справился с управлением и въехал в забор.

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Ленинский районнападавшийполицияразбил автомобильДПС
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