NGS.RU публикует цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просим жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы ищем не парадные портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме». В социальной сети уже есть много интересных кадров. Сегодня мы расскажем о сибирском герое, который из-за ранения в бою не смог продолжать бороться за Победу на фронте, но не прекратил сражаться за неё в тылу.
Иван Алексеевич Жирков родился 5 апреля 1915 года в селе Большая Талника Платоновского района Тамбовской области. В сентября 1937 года он пошёл служить в армию, так и стал воевать в Великой Отечественной войне.
— Он участник Финской и Великой Отечественной войн. Службу проходил в 352-м кавалерийском полку 5 кавалерийской дивизии командиром кавалерийского отделения. 9 апреля 1944 года, находясь в составе 3-го Украинского фронта, был тяжело ранен и направлен на лечение в эвакогоспиталь № 1509 в г. Барнаул Алтайского края, — рассказывает Александр Жирков, сын героя.
На главной фотографии Иван Алексеевич находится в госпитале с другими ранеными бойцами. После этого фото жизнь кавалериста сильно изменилась.
— Из-за ранения нога стала короче на 5 сантиметров, и о военной карьере ему пришлось забыть, — объясняет сын фронтовика. — Отца демобилизовали 18 августа 1944 года по инвалидности. После демобилизации он работал в Ордынской кассе в должности конюха. Отец всегда был работящим. Когда он погиб, то я был ещё очень мал — это было уже после войны. Мать рассказывала позже, что он не любил вспоминать о войне, весь этот ужас. Но я хорошо помню, что когда мне было три года, мы жили на Обской в бараке, их сейчас уже давно нет — он с работы приходил, и мы ходили на Обь. Я там камешки кидал с ним, лепёшками. Это счастливое воспоминание хорошо отложилось в моей памяти.
— Жизнь отца трагически оборвалась 6 мая 1959 года в Новосибирске на стройке, где он работал. 9 мая 1959 года он был похоронен на Гусинобродском кладбище, — говорит сын фронтовика.
Иван Жирков получил две медали: «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру 8 923 157–00–00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.
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