Иван Алексеевич Жирков родился 5 апреля 1915 года в селе Большая Талника Платоновского района Тамбовской области. В сентября 1937 года он пошёл служить в армию, так и стал воевать в Великой Отечественной войне.

— Он участник Финской и Великой Отечественной войн. Службу проходил в 352-м кавалерийском полку 5 кавалерийской дивизии командиром кавалерийского отделения. 9 апреля 1944 года, находясь в составе 3-го Украинского фронта, был тяжело ранен и направлен на лечение в эвакогоспиталь № 1509 в г. Барнаул Алтайского края, — рассказывает Александр Жирков, сын героя.

На главной фотографии Иван Алексеевич находится в госпитале с другими ранеными бойцами. После этого фото жизнь кавалериста сильно изменилась.

— Из-за ранения нога стала короче на 5 сантиметров, и о военной карьере ему пришлось забыть, — объясняет сын фронтовика. — Отца демобилизовали 18 августа 1944 года по инвалидности. После демобилизации он работал в Ордынской кассе в должности конюха. Отец всегда был работящим. Когда он погиб, то я был ещё очень мал — это было уже после войны. Мать рассказывала позже, что он не любил вспоминать о войне, весь этот ужас. Но я хорошо помню, что когда мне было три года, мы жили на Обской в бараке, их сейчас уже давно нет — он с работы приходил, и мы ходили на Обь. Я там камешки кидал с ним, лепёшками. Это счастливое воспоминание хорошо отложилось в моей памяти.