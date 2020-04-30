Новосибирец чуть не забил до смерти незнакомца в подъезде — теперь его ищет полиция

Новосибирец чуть не забил до смерти незнакомца в подъезде — подозреваемого в нападении объявили в розыск. Он попал на камеры домофона.

— 3 марта 2020 года в вечернее время в подъезде жилого дома на улице Крылова в Центральном районе г. Новосибирска неизвестный причинил тяжкие телесные повреждения мужчине 48 лет. По данному факту следователем отдела полиции № 1 «Центральный» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ. За совершение данного преступления разыскивается мужчина, на вид 35–40 лет, крупного телосложения, предположительно кавказской или азиатской внешности, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.