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Криминал

Новосибирец чуть не забил до смерти незнакомца в подъезде — теперь его ищет полиция

Подозреваемого в нападении сняла камера

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Мужчины были незнакомы, а нападавший избил пострадавшего руками и ногами

Мужчины были незнакомы, а нападавший избил пострадавшего руками и ногами

Новосибирец чуть не забил до смерти незнакомца в подъезде — подозреваемого в нападении объявили в розыск. Он попал на камеры домофона.

— 3 марта 2020 года в вечернее время в подъезде жилого дома на улице Крылова в Центральном районе г. Новосибирска неизвестный причинил тяжкие телесные повреждения мужчине 48 лет. По данному факту следователем отдела полиции № 1 «Центральный» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ. За совершение данного преступления разыскивается мужчина, на вид 35–40 лет, крупного телосложения, предположительно кавказской или азиатской внешности, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что мужчины были незнакомы, а нападавший избил пострадавшего руками и ногами.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, в полиции просят обратиться по телефонам: 232–21–65, +7 923 104–17–77. Также вы можете обратиться в редакцию по телефону +7 923 157–00–00.

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полициянападениерозыск подозреваемого
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