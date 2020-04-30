В Новосибирской области коронавирус нашли ещё у 35 человек

Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу опубликовал новые цифры по заболеваемости в регионе — по данным на утро 30 апреля, выявлено 35 новых случаев COVID-19.
— По данным оперативного штаба на 11 утра 30 апреля, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек. Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, 4 скончались, — рассказали в оперштабе.
В отделениях реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ — 9 человек.
В детскую больницу № 3 госпитализировано 84 ребенка с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 636, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Сузунскую ЦРБ
О том, что происходит из-за коронавируса в Новосибирске, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.
Губернатор НСО Андрей Травников вчера рассказал журналистам, как после 30 апреля будет жить наш регион. Мы вели онлайн-трансляцию с этой встречи. Здесь опубликованы основные тезисы из выступления главы региона.
НГС также поговорил с родственниками новосибирца, умершего от коронавируса. Они готовят обращение в прокуратуру, утверждая, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу.