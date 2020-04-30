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Оба рейса сначала полетят в Казань, а потом уже в Новосибирск

Оба рейса сначала полетят в Казань, а потом уже в Новосибирск

В Новосибирске в Толмачёво в начале мая ожидают два самолёта с туристами — один из Берлина, второй из Нур-Султана.

Информация о вывозных рейсах появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На все самолёты предполагается предварительная регистрация через «Госуслуги».

— 4 мая запланирован рейс AFL2313 Берлин — Казань — Новосибирск, вылет в 12:10 (по местному времени). 5 мая запланирован рейс SVR8948 Нур-Cултан (Астана) — Казань — Новосибирск, вылет в 14:40 (по местному времени), — сообщается в официальном Telegram-канале.

В Новосибирске на прошлой неделе прилетели четыре самолёта с туристами — два из Таиланда, один из Индии и ещё один из Киргизии.

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