В Новосибирске в Толмачёво в начале мая ожидают два самолёта с туристами — один из Берлина, второй из Нур-Султана.



Информация о вывозных рейсах появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На все самолёты предполагается предварительная регистрация через «Госуслуги».



— 4 мая запланирован рейс AFL2313 Берлин — Казань — Новосибирск, вылет в 12:10 (по местному времени). 5 мая запланирован рейс SVR8948 Нур-Cултан (Астана) — Казань — Новосибирск, вылет в 14:40 (по местному времени), — сообщается в официальном Telegram-канале.