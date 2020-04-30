В Новосибирске на проезде Энергетиков водитель Subaru сегодня, 30 апреля, в 6:00 не справился с управлением и врезался в столб.

— Водитель 1986 года рождения на автомобиле Subaru Legacy двигался по проезду Энергетиков со стороны площади Энергетиков в сторону Железнодорожного района. В пути следования у дома № 9 не справился с управлением и совершил съезд с дороги, где наехал на препятствие — опору рекламного щита, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.