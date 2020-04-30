В апреле перешагнули за 400 заражённых: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

В Новосибирске в Толмачёво в начале мая ожидают два самолёта с туристами — один из Берлина, второй из Нур-Султана.
И снова материал не про коронавирус!
Сегодня в «Самом глупом перекрёстке» мы разбираем пересечение улиц Геодезической и Блюхера, где организовали необычную для Новосибирска схему движения — сначала перекресток проезжают машины (оба направления по очереди), потом для них всех загорается красный и скопившиеся пешеходы переходят дорогу, в том числе и по диагонали. Все бы ничего, но по привычке некоторые пешеходы пытаются перейти на красный свет и рискуют жизнью — все подробности вы узнаете в нашем материале.
Снег в этом году сошёл очень быстро, обнажив Пылесибирск во всей красе. О том, как улицы Новосибирска утопают в пыли, мы рассказали и показали в своих апрельских фоторепортажах, а неделю назад обсудили с экологами и экспертами самый, пожалуй, актуальный для весны вопрос — откуда в Новосибирске так много пыли.
На этот раз мы решили проверить, насколько загрязнён наш город и устроили небольшую прогулку с белым самоедом по тихому центру. Результат оказался неоднозначным, как, в принципе, и всё то, что окружает тему уборки и спасения города от пыли. Подробности эксперимента (и много милых фото) — в нашем материале.
Тихий центр в Новосибирске, где сохранились целые кварталы уникальных купеческих зданий — одно из первых мест, куда ведут гулять туристов. Но на самом деле центром это место стало всего век назад. И началось всё с одной единственной улицы — Гудимовской. Корреспонденты НГС прогулялись по улице, которая когда-то не была тихой, и нашли исторический переход.
Соблюдали ли вы режим самоизоляции в апреле?
По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 3 038 013 случаев заражения коронавирусом. Умерло 936 098 человек, выздоровело 217 449.
Начнём по традиции со статистики.
Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 99 399 случаев заболевания. Из них 5841 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 10 286 человек. Умерло 972.
В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 436 заболевших. 4 умерших, 78 выздоровевших. На карантине находятся 1449 человек, сняты с наблюдения 11 752.
Доброе утро, читатели! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня я буду вести эту онлайн-трансляцию.