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В апреле перешагнули за 400 заражённых: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

Рассказываем, как пандемия и самоизоляция меняют жизнь в городе и мире

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В Новосибирской области сегодня последний день самоизоляции в этом месяце. Но как и в других регионах России, у нас продлили режим самоизоляции — жителям придётся остаться дома ещё как минимум до 11 мая.

А чем запомнился вам апрель? Увеличится ли количество заражённых или, наоборот, статистика нас порадует? Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер редакции +7 923 157-00-00 или на нашу почту news@ngs.ru.

Александра Бруня

В Новосибирске в Толмачёво в начале мая ожидают два самолёта с туристами — один из Берлина, второй из Нур-Султана.

Александра Бруня

И снова материал не про коронавирус!

Сегодня в «Самом глупом перекрёстке» мы разбираем пересечение улиц Геодезической и Блюхера, где организовали необычную для Новосибирска схему движения — сначала перекресток проезжают машины (оба направления по очереди), потом для них всех загорается красный и скопившиеся пешеходы переходят дорогу, в том числе и по диагонали. Все бы ничего, но по привычке некоторые пешеходы пытаются перейти на красный свет и рискуют жизнью — все подробности вы узнаете в нашем материале.

Александра Бруня

Снег в этом году сошёл очень быстро, обнажив Пылесибирск во всей красе. О том, как улицы Новосибирска утопают в пыли, мы рассказали и показали в своих апрельских фоторепортажах, а неделю назад обсудили с экологами и экспертами самый, пожалуй, актуальный для весны вопрос — откуда в Новосибирске так много пыли.

На этот раз мы решили проверить, насколько загрязнён наш город и устроили небольшую прогулку с белым самоедом по тихому центру. Результат оказался неоднозначным, как, в принципе, и всё то, что окружает тему уборки и спасения города от пыли. Подробности эксперимента (и много милых фото) — в нашем материале.

Александра Бруня

Тихий центр в Новосибирске, где сохранились целые кварталы уникальных купеческих зданий — одно из первых мест, куда ведут гулять туристов. Но на самом деле центром это место стало всего век назад. И началось всё с одной единственной улицы — Гудимовской. Корреспонденты НГС прогулялись по улице, которая когда-то не была тихой, и нашли исторический переход.

Александра Бруня

Соблюдали ли вы режим самоизоляции в апреле?

    Александра Бруня

    По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 3 038 013 случаев заражения коронавирусом. Умерло 936 098 человек, выздоровело 217 449.

    Александра Бруня

    Начнём по традиции со статистики.

    Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 99 399 случаев заболевания. Из них 5841 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 10 286 человек. Умерло 972.

    В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 436 заболевших. 4 умерших, 78 выздоровевших. На карантине находятся 1449 человек, сняты с наблюдения 11 752.

    Александра Бруня

    Доброе утро, читатели! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня я буду вести эту онлайн-трансляцию.

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    коронавирус в Новосибирскесамоизоляция
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