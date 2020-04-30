В апреле перешагнули за 400 заражённых: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

В Новосибирской области сегодня последний день самоизоляции в этом месяце. Но как и в других регионах России, у нас продлили режим самоизоляции — жителям придётся остаться дома ещё как минимум до 11 мая.

А чем запомнился вам апрель? Увеличится ли количество заражённых или, наоборот, статистика нас порадует? Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер редакции +7 923 157-00-00 или на нашу почту news@ngs.ru.

